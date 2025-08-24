Döbbenetes sikert hozott a kínai Labubu, az eladásokkal már a Legót is utolérheti

Kína régóta próbálja megváltoztatni azt a képet, hogy csak olcsó árucikkekkel és szigorú cenzúrával azonosítsák. Az áttörést végül a Pop Mart hozta meg a Labubu figurákkal, amelyek mára világszerte óriási sikert arattak. A cég már több mint ötszáz üzlettel van jelen a világban, és profitja az idei első félévben a becslések szerint 350 százalékkal nőhetett. Egyes babákért árveréseken hatalmas összegeket fizetnek, és az eladásokkal már a világ legnagyobb játékgyártóit, köztük a Legót is megközelíthetik.

Világszerte hatalmast sikert arattak a Labubu babák. Fotó: Shutterstock

Érzelmi vásárlásra épít a Pop Mart stratégiája

A Világgazdaság szerint a siker titka az átgondolt stratégia: a Pop Mart felismerte, hogy bizonytalan időkben az emberek hajlamosabbak érzelmi vásárlásra, és erre építette fel a vakdobozos értékesítési modellt. Ez különösen a 25–34 év közötti fiatal nőknél bizonyult népszerűnek. Bár a bevételek nagy része még mindig Kínából származik, a Labubu-jelenség hozzájárul az ország pozitívabb imázsához is.

A vakdoboz tette világsikerűvé a Labubut

A figurákat 2015-ben találta ki egy hongkongi művész, Lung Ka-szing, de a üzlet csak 2019-ben indult be, miután összefogott a Pop Marttal, amely akkor már öt éve foglalkozott úgynevezett vakdobozos játékforgalmazással. A vakdoboz azt jelenti, hogy az ember nem tudja, mit vett meg, amíg ki nem bontja a csomagot – írja a vg.hu

Vitatott, mégis óriási siker

A gyakorlat ugyan vitatott, annyira addiktívnak tartják, hogy a kínai kormány már korlátozta is a nyolc év alattiak számára, mégis a Pop Mart példátlan sikert ért el vele.

Szegedet is elérte a Labubu-láz

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Szegedet is elérte az új trend, a Labubu őrület. Májusban már helyi csoportokban is keresték a plüssöket, amelyekért már akkor is vagyonokat kértek. Korábban írtuk azt is, hogy számos hamisítványt is árulnak az interneten különböző webshopok, már néhány ezer forintért. Ezzel szemben az eredeti Labubu megközelítheti a 30 ezer forintot is.