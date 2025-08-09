augusztus 9., szombat

Bérbeadóknak kötelező olvasmány: így adhatja ki jogszerűen lakását

Augusztusban és szeptemberben megélénkül a bérleti piac, a kiadó lakások gyorsan gazdára találnak. Ahhoz azonban, hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket, érdemes tisztában lenni a lakáskiadás szabályaival.

Delmagyar.hu

A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja évek óta augusztusban és szeptemberben van. A felsőoktatási tanév kezdetével hirtelen megugrik az albérletkereslet, így a bérbeadóknak nemcsak gyorsan, hanem körültekintően is kell eljárniuk, ha szeretnék elkerülni a kellemetlen meglepetéseket.

A lakáskiadás szabályainak betartása nemcsak a bérlő, hanem a bérbeadó érdekeit is védi.
A lakáskiadás szabályainak betartása nemcsak a bérlő, hanem a bérbeadó érdekeit is védi. Fotó: Shutterstock

Írásos szerződés: a lakáskiadás szabályainak alapja

Bár sokan a kölcsönös bizalomra alapozva adják ki ingatlanjukat, a lakáskiadás szabályai szerint elengedhetetlen a bérleti szerződés írásba foglalása. Ebben érdemes rögzíteni:

  • a bérleti díj összegét és fizetési határidejét,
  • a rezsiköltségek rendezésének módját,
  • a lakás állapotát és az esetleges kaució feltételeit.

A bérleti díj átutalással történő rendezése nemcsak kényelmes, hanem biztonságos is: így nyoma marad a befizetéseknek, ami később vitás helyzetben bizonyítékként szolgálhat.

Adózási szabályok lakáskiadásnál

Magánszemélyként ingatlan bérbeadása nem feltétlenül igényel adószámot – kivéve, ha a bérbeadó turisztikai célú kiadást folytat, vagy vállalkozási formát választ. A hosszú távú lakáskiadás általában áfamentes.

A jövedelem megállapítására két lehetőség van:

  • Tételes költségelszámolás: a bevételt csökkenteni lehet igazolható költségekkel (pl. közüzemi számlák, felújítások).
  • 10 százalékos költséghányad: a teljes bevételből 10% levonható költségként, a fennmaradó rész után kell adózni.

Az adó mértéke egységesen 15 százalék, amit negyedévente adóelőleg formájában kell megfizetni, majd az éves szja-bevallásban feltüntetni.

Plusz információ a NAV-tól

Az ingatlankiadás adózásának részletes szabályai megtalálhatók a NAV 10. számú Információs füzetében, amely naprakész példákkal és számítási segédletekkel segíti a bérbeadókat.

 

Szegedi hírek

