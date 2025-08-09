1 órája
Bérbeadóknak kötelező olvasmány: így adhatja ki jogszerűen lakását
Augusztusban és szeptemberben megélénkül a bérleti piac, a kiadó lakások gyorsan gazdára találnak. Ahhoz azonban, hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket, érdemes tisztában lenni a lakáskiadás szabályaival.
A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja évek óta augusztusban és szeptemberben van. A felsőoktatási tanév kezdetével hirtelen megugrik az albérletkereslet, így a bérbeadóknak nemcsak gyorsan, hanem körültekintően is kell eljárniuk, ha szeretnék elkerülni a kellemetlen meglepetéseket.
Írásos szerződés: a lakáskiadás szabályainak alapja
Bár sokan a kölcsönös bizalomra alapozva adják ki ingatlanjukat, a lakáskiadás szabályai szerint elengedhetetlen a bérleti szerződés írásba foglalása. Ebben érdemes rögzíteni:
- a bérleti díj összegét és fizetési határidejét,
- a rezsiköltségek rendezésének módját,
- a lakás állapotát és az esetleges kaució feltételeit.
A bérleti díj átutalással történő rendezése nemcsak kényelmes, hanem biztonságos is: így nyoma marad a befizetéseknek, ami később vitás helyzetben bizonyítékként szolgálhat.
Adózási szabályok lakáskiadásnál
Magánszemélyként ingatlan bérbeadása nem feltétlenül igényel adószámot – kivéve, ha a bérbeadó turisztikai célú kiadást folytat, vagy vállalkozási formát választ. A hosszú távú lakáskiadás általában áfamentes.
A jövedelem megállapítására két lehetőség van:
- Tételes költségelszámolás: a bevételt csökkenteni lehet igazolható költségekkel (pl. közüzemi számlák, felújítások).
- 10 százalékos költséghányad: a teljes bevételből 10% levonható költségként, a fennmaradó rész után kell adózni.
Az adó mértéke egységesen 15 százalék, amit negyedévente adóelőleg formájában kell megfizetni, majd az éves szja-bevallásban feltüntetni.
Plusz információ a NAV-tól
Az ingatlankiadás adózásának részletes szabályai megtalálhatók a NAV 10. számú Információs füzetében, amely naprakész példákkal és számítási segédletekkel segíti a bérbeadókat.
