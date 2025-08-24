1 órája
Idő kérdése csak: a használtautó-piacot is letarolják a kínai autók
A BYD, az Omoda és a Jaecoo modellek keresettsége azt mutatja, hogy a hazai vásárlók nyitottak az új szereplők felé. A magyar használtautó-piac ma már nem vizsgálható a kínai márkák nélkül. A kínai autómárkák soha nem látott ütemben törnek előre a magyar használtautó-piacon.
A magyar használtautó-piac dinamikusan átalakul: 2025 első hét hónapjában a kínai gyártók modelljei minden eddiginél népszerűbbé váltak. A Hasznaltauto.hu adatai szerint az Omoda 5 és a Jaecoo 7 szinte a semmiből ugrottak be a keresett modellek toplistájába, a negyedik és ötödik helyen. Emellett a BYD is egyre erőteljesebben jelen van: az Atto 3, a Seal és a Dolphin iránti érdeklődés robbanásszerűen megnőtt.
Magyar használtautó-piac: nő a BYD modellek iránti kereslet
A BYD Seal iránti kereslet 250 százalékkal emelkedett egy év alatt, és az autók átlagára meghaladja a 16 millió forintot. Az elektromos és plug-in hibrid modellek hazai népszerűsége egybevág az európai trendekkel is: a JATO Dynamics adatai szerint a kínai márkák részeredénye megduplázódott az EU-ban 2025 első félévében, elérve az 5,1 százalékot. A BYD regisztrációi pedig 311 százalékkal nőttek.
Omoda és Jaecoo hirtelen népszerűsége
Az Omoda és a Jaecoo sikerét gyors modellfrissítések, erőteljes marketingkampányok és a magyar piacon is egyre kiterjedtebb kereskedőhálózat támogatja. Ezek a márkák az SUV-szegmensben tarolnak, ahol a magyar vásárlók egyre inkább keresik a modern technológiával, kedvezőbb árfekvésben elérhető modelleket.
Európai trendek erősítik a hazai folyamatokat
A kínai márkák nem csak Magyarországon erősítenek: az EU-ban 2025-ben már több kínai márka is megelőzte az olyan hagyományos szereplőket, mint a Mercedes vagy a Ford. A BYD Seal U plug-in hibrid modell pedig az egyik legkelendőbb típus lett Európában.
