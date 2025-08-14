Alig termett idén, de mindenki sorban áll érte, felértékelődött ez a magyar gyümölcs

Idén a meggytermést jelentősen visszavetette a tavaszi fagy, különösen a korai érésű fajták esetében. A termelők csak közép-és késői érésű fajtákról tudtak érdemi mennyiséget betakarítani. Az idei mennyiség messze elmarad a jó évjáratok 60-70 ezer tonnás átlagától, sőt a tavalyi szintén igencsak alacsonynak mondható termésnél is jóval gyengébb termés alakult ki. A becslések szerint idén a termés inkább a 30 ezer tonnához áll közelebb, mint a 40 ezerhez. A rövid szezon miatt a feldolgozási ideje is lerövidült.

A magyar meggy idén igazi kincsnek számít a gyenge termés miatt. Archív fotó: Török János

Fagy tizedelte meg a meggytermést

A tavaszi fagy nemcsak Magyarországon okozott gondot, a nagyobb európai meggytermelő országokban is súlyos terméskiesések történtek. Az Agroinform szerint a hazai és nemzetközi meggypiacon is erős túlkereslet alakult ki a gyümölcs iránt. A magyar meggy iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, ami az árakat szokatlanul magas szintre emelete.

Rekordárakat hozott a túlkereslet

A keresletet az is tovább növelte, hogy a feldolgozott meggytermékekből, mint például a meggybefőtt, a fagyasztott meggy és a meggysűrítmény, itthon és külföldön is igen alacsonyak voltak a készletek. Ennek oka részben az is, hogy Magyarországon és Lengyelországban is igen gyenge volt a termés. A gyenge európai termés miatt a magyar meggy iránt Lengyelországon és Németországon túl más országokban is nőtt a kereslet. Magyarország főként meggybefőttet exportál míg a fagyasztott meggy és sűrítmény piacát Lengyelország, Szerbia és Törökország uralja.

A meggy jótékony hatásai

A meggy frissen fogyasztva a legegészségesebb, vitaminokban, ásáványi anyagokban, káliumban is gazdag gyümölcs. Támogatja a szívet, szabályozza a vérnyomást és a vércukorszintet, javítja az emésztést, valamint gyulladáscsökkentő és vízhajtó hatású.