Milliárdos terveket indít be a mórahalmi járás 250 milliós támogatása

Folytatjuk előző cikkünket azzal, hogy Mihálffy Béla országgyűlési képviselő másik járásának települései mennyi támogatást kaptak a Versenyképes járások programban. A Mórahalmi járás egésze 250 millió forintot „vághatott zsebre”, ami tíz települést érint és különböző fejlesztéseket takar.

Imre Péter

A Mórahalmi járás területén a szociális ellátórendszer működtetése és fejlesztése minden önkormányzat számára kiemelten fontos. A mórahalmi önkormányzat által vezetett konzorcium komplex térségi közigazgatási és gazdasági fejlesztést akar megvalósítani a járásban, ennek eredményeként mind a kulturális és közművelődési szolgáltatások javulnak, és hozzájárul a térség turisztikai attrakcióinak fejlesztéséhez.

Szépen virágok díszítik a mórahalmi járás központját.
A Mórahalmi járás 250 milliót kapott a Versenyképes járások programban. Fotó: DM

Mórahalom, 53 millió

Mórahalom a Versenyképes járások programban kapott 53,1 millió forintból fejleszti a tanyagondnoki szolgálatot, például az útviszonyokhoz jól alkalmazkodó gépjármű vásárlásával, ami az ellátás zavartalan biztosítását szolgálja. A járási székhely tervezi egy komplex LED-fal beszerzését, ami 50 millió forintba kerül, és 10 milliós önerő mellett erre 40 millió forint támogatást igényelt.

Mórahalmi járás, további települések

Ásotthalom 32 millió forintot kapott, a tanyagondnoki szolgálat működtetése itt is szerepel a feladatok között. Működési fejlesztést terveznek az önkormányzat által üzemeltetett Tambura étteremnél és a Homokháti strandnál, előbbinél például gasztro-rendezvényekkel népszerűsítenék a hagyományos ételeket, a magyar konyhát.

Zsombón a 28,6 millió forintból az Arany János utca elöregedett, helyenként repedezett burkolatának felújítását tervezik 372 méter hosszan és 3 méter szélességben. Bordányban a község és Üllés közötti kerékpárút-hálózat egy-egy szakaszának felújítását, rekonstrukcióját szeretnék megvalósítani a Versenyképes járások programban kapott 26,6 millióból. Bordányban a község belterületén lévő kerékpárút teljes felújítása a cél 1380 méteren. Üllés 25,3 milliót kapott, ebből is költenek a már említett kerékpárút-rekonstrukcióra – a községen belül is –, de a konyhai munka könnyítését szolgáló eszközöket és berendezéseket is vesznek.

Zákányszéken a 22,9 millió forintból az idősek bentlakásos intézményének működési költségére is fordítanának – csökkentve a saját büdzsé terhét –, de Jókai utca burkolatának a felújítására, 190 méter hosszan és 3,5 méter szélességében, is költenek majd. Ruzsa a 19,7 millióból a szociális alapellátásban jelentkező önkormányzatra háruló anyagi terheket csökkentené, illetve a közművelődési területet szeretnék jól képzett szakemberrel megerősíteni. Ezenkívül a közművelődési feladatokat ellátók bérkiegészítésére 10 millió forintos támogatást igényeltek.

Szociális feladatok

Akárcsak az eddigi településeken, Forráskúton is tervezik a szociális alapellátásban az önkormányzatra háruló költségek csökkentését a Versenyképes járások program 16,3 millió forintjából, a befizetendő működési hozzájárulást mérsékelnék. A szociális és gyermekétkeztetést ellátó konyha berendezéseinek cseréje, eszközparkjának fejlesztése és korszerűsítése is szükséges, turisztikai információs táblákra közel 4,4 milliót fordítanának. 

Pusztamérgesen a 13 millió forintból az önkormányzat által alapított Félkrajcáros Étterem és Főzőkonyha további fejlesztésére költenének, például eszközök cseréjével, 160 főre szék és 110 főre étkészlet vásárlásával, a sátorban a világítás megoldásával. A beszerzések 9,8 millióba kerülnek, míg a „maradék” az átalakítások építési költségeit fedezi. Öttömös 12 millióból gazdálkodhat, ebből egy használt mikrobuszt vennének – a lakosok utaztatására –, valamint turisztikai szempontból fontos útba igazító és egyéb információs táblákat helyeznének ki.

 

 

