Milliókat bukhat, aki nem figyel: életbe léphet az új szabály a zártkertek esetében

2015-ben volt legutóbb ilyen eljárás, így már időszerűvé vált, hogy ismét lehetővé tegyék a zártkertek mezőgazdasági művelés alóli kivonását. Szegeden több olyan kiskertes övezet is található, ahol jelentős számban vannak még mezőgazdasági művelés alatt álló zártkertek. Ezeknél a telkeknél eddig a művelés alóli kivétel kérvényezésének folyamata hosszadalmas és költséges volt, ami jelentősen befolyásolta az eladhatóságot és az árakat.

A művelés alóli kivétel feljebb viheti a nyaralók és a zártkertek értékét. Illusztráció: Shutterstock

Egyszerűsödik a művelés alóli kivétel

A jelenlegi szabályozás szerint, ha a telek művelés alatt áll, akkor az mezőgazdasági területnek számít, vagyis nem lehet rá építkezni. Az építési szabályzatok szerint ugyan lehetséges az adott övezet beépíthetősége (például 10–15 százalékban), de ennek kihasználásához előbb ki kell venni a területet a mezőgazdasági művelés alól.

Ezt eddig nehézkes és hosszadalmas eljárás keretében lehetett megtenni, pénzbe is került, sőt egyes esetekben indokolni is kellett a kérvényt. Ez a folyamat átlagosan 5–6 hónapig is elhúzódott, ami lelassította az adásvételi ügymenetet. Emiatt a művelés alatt álló telkek piaci értéke alacsonyabb volt, és szűkebb vevői kört vonzott – tudtuk meg Bozsó Bencétől, a Limit Ingatlaniroda vezetőjétől.

Kiemelte: első körben az önkormányzatoknak kell elfogadniuk a rendeletet, tehát nem biztos, hogy minden településen engedélyezett lesz. Az új rendelet, amely hamarosan életbe léphet, azonban leegyszerűsítheti ezt a folyamatot, sőt várhatóan ingyenessé teszi a művelés alóli kivételt.

– A korábban művelés alatt álló kiskertes telkek azonnal beépíthetővé válhatnak az adott építési szabályzat szerinti mértékben – mondta az ingatlanközvetítő.

Ez hatalmas előrelépés, hiszen jelentősen megnőhet az ilyen telkek eladhatósága a piacon. A korábbi 1–2 millió forintos többletköltség és a hosszadalmas ügyintézés megszűnik, így a korábban „másodlagos”, kevésbé értékelt ingatlanok értéke is emelkedhet, és több érdeklődőt vonzhat. Szegeden például Subasán, amely az egyik legnagyobb kiskertes körzet, sok ilyen telek található, ahol a művelés alóli kivétel hiánya eddig lassította az értékesítést. Ha például két szomszédos telek közül az egyik már kivett, a vevők azt részesítik előnyben, és emiatt az értéke akár több millió forinttal magasabb is lehet – magyarázta Bozsó Bence.