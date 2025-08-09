Kéthavi támogatás érkezik augusztusban: nyugdíj és családi pótlék is jön, mitatjuk mikor

A Magyar Államkincstár hivatalosan közzétette a kifizetések pontos időpontjait, így mindenki előre beírhatja a naptárába, mikor érdemes figyelni a bankszámlát vagy a postást.

Nyugdíj és családi pótlék utalás augusztusban: előrehozták a kifizetéseket a nyugdíjasok és a családosok számára. Fotó: illusztráció

Nyugdíj utalás augusztusban

A nyugdíjasok augusztus 12-én, kedden kapják meg a pénzüket, ha bankszámlára kérik az összeget. Érdemes már reggel ránézni az egyenlegre, hiszen a jóváírás akár korán megérkezhet. Akik postán kapják a nyugdíjat, a kifizetési naptár szerinti napon számíthatnak a kézbesítőre. A postai kézbesítés akár 12 munkanapon át is tarthat, ezért némi türelemre szükség lehet.

Nyugdíj és családi pótlék utalás a tanévkezdés előtt

A családosoknak is jó hír érkezett: a szeptemberre eső, közel két évtizede változatlan összegű családi pótlékot idén már augusztusban kifizetik, hogy könnyebb legyen az iskolakezdés. A hivatalos utalási dátum augusztus 22., péntek. Bankszámlára így legkésőbb augusztus 25-én, hétfőn fut be az összeg, míg postai kézbesítésnél 2–4 nappal később érkezik.

Fontos tudni, hogy mivel a szeptemberi összeg már most megérkezik, a következő családi pótlék kifizetésére csak október 2-án lehet számítani.