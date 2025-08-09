augusztus 9., szombat

Emőd névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gondoskodás

1 órája

Kéthavi támogatás érkezik augusztusban: nyugdíj és családi pótlék is jön, mitatjuk mikor

Címkék#augusztusban#nyugdíj pótlék#Magyar Államkincstár

Augusztusban a megszokottnál korábban érkezik a nyugdíj és a családi pótlék utalás, így sok háztartás már a hónap közepén számíthat plusz bevételre.

Delmagyar.hu

A Magyar Államkincstár hivatalosan közzétette a kifizetések pontos időpontjait, így mindenki előre beírhatja a naptárába, mikor érdemes figyelni a bankszámlát vagy a postást.

Nyugdíj és családi pótlék utalás augusztusban: előrehozták a kifizetéseket a nyugdíjasok és a családosok számára.
Nyugdíj és családi pótlék utalás augusztusban: előrehozták a kifizetéseket a nyugdíjasok és a családosok számára. Fotó: illusztráció

Nyugdíj utalás augusztusban

A nyugdíjasok augusztus 12-én, kedden kapják meg a pénzüket, ha bankszámlára kérik az összeget. Érdemes már reggel ránézni az egyenlegre, hiszen a jóváírás akár korán megérkezhet. Akik postán kapják a nyugdíjat, a kifizetési naptár szerinti napon számíthatnak a kézbesítőre. A postai kézbesítés akár 12 munkanapon át is tarthat, ezért némi türelemre szükség lehet.

Nyugdíj és családi pótlék utalás a tanévkezdés előtt

A családosoknak is jó hír érkezett: a szeptemberre eső, közel két évtizede változatlan összegű családi pótlékot idén már augusztusban kifizetik, hogy könnyebb legyen az iskolakezdés. A hivatalos utalási dátum augusztus 22., péntek. Bankszámlára így legkésőbb augusztus 25-én, hétfőn fut be az összeg, míg postai kézbesítésnél 2–4 nappal később érkezik.

Fontos tudni, hogy mivel a szeptemberi összeg már most megérkezik, a következő családi pótlék kifizetésére csak október 2-án lehet számítani.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu