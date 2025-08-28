Olcsó lakást keresel? Szegeden a 40 milliós garzon számít jó vételnek

Több olyan szegedi otthon van az Ingatlanbazárban, aminek a bérleti joga eladó, vagy a lakás bérleti joggal, illetve nem ritkák a 100 millió forint körüli és feletti árak, 200 milla felett is többet találhatunk, a legdrágább a 302 négyzetméteres, négyszobás „palota” 600 millió forintért. Szeged ingatlanárait az egyetemisták mellett az épülő kínai elektromos autógyár, a BYD is alaposan megdobta. Az átlagár 60-90 millió, és egy 35-40-45 milliós lakás már – furcsa ezt leírni, de igaz – olcsónak számít.

Szeged ingatlanjainak az árai átlagban 60-90 millió forintba kerülnek.

Szeged kínálata

Nézzük akkor az olcsóbbakat, a legolcsóbbakat, a 44 ingatlanbazáros szegedi oldalon nem sok olyat találtunk, amihez 20 millió forint alatti összegért hozzájuthatunk. Az elsőt tulajdonképpen garzonnak is nevezhetjük, Alsóvároson juthatunk hozzá az egyszobás, 26 négyzetméteres lakhoz 12 millióért. A Cserzy Mihály utcában már egy 67 négyzetméteres, de szintén egyszobás ingatlant kínálnak 17,6 millió forintért.

Újszegedi garzontól a belvárosig

Nem sokkal olcsóbb az újszegedi garzon, 30 négyzetméterért 16,5 milliót kell fizetni. Jó vételnek ígérkezik az Arany János utcai 43 négyzetméteres lakás, a hirdetés szerint 2+1 szobás otthon 18 millióért; és még ennél is kurrensebb lehet – bár sok függ az állagától, – a belvárosban, a Tisza Lajos körúton kínált 60 négyzetméteres, 2 szobás, szinte hihetetlen, de elég 14 millió forintot magunkkal vinni a sikeres üzlethez. Meg kell említeni egy másik belvárosi „barlangot” 45 négyzetméterrel, 1+1 szobával 16,9 millió forintért, de Szegeden még a 40 négyzetméteres egyszobás is olcsónak számít, ha 20 milliót szeretnének kapni érte az eladók.

Miskolc árai

Az összehasonlítás mindig érdekes. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei székhely, Miskolc eladó ingatlanai a szegedi negyvennéggyel szemben csupán öt oldalon sorakoznak az Ingatlanbazárban, a tétel is nagyjából a tizede, 1100 helyett 125. Az árak zömében 20 és 50 millió forint között mozognak, száz közelében nem sokat találunk, afelett pedig csak egyet, az 123 millió forintba kerül, Bodótetőn található, 102 négyzetméteren, két szobával.