20 perce
Vigyázat, két napra megállhat az egyik legnagyobb hazai bank – fontos figyelmeztetés az ügyfeleknek
Szeptember végén nem árt előre gondolkodniuk az ügyfeleinek: a bank bejelentette, hogy egymást követő két napon is jelentős leállások várhatók karbantartás és fejlesztés miatt.
A kiesés több órát érint, és a legfontosabb pénzügyi szolgáltatások is elérhetetlenné válnak – sokan akár fizetésképtelennek is érezhetik magukat a meghirdetett időszakban.
Első OTP leállás: szeptember 21., vasárnap
- Az első szünet szeptember 21-én, vasárnap 0 órától egészen 16 óráig tart. Ez idő alatt az internet- és mobilbankban a következő funkciók szünetelnek:
- számlatörténet megtekintése,
- bankon kívüli deviza utalások,
- egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
- folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
- gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.
Második leállás: szeptember 22., hétfő
- A hétfői szünet még szélesebb körű lesz: 0 órától reggel 8 óráig nem, vagy csak részlegesen működnek majd az alábbi szolgáltatások:
- internet- és mobilbank,
- OTPdirekt,
- online termékigénylés (folyószámla, kölcsön, értékpapírszámla),
- lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
- OTP Bank logós kártyás fizetés és készpénzfelvétel sem lesz elérhető, sem az online, sem az offline terminálokon,
- eBIZ,
- Electra alkalmazás,
- SmartBróker,
- Vámpénztári rendszer.
Mit jelent az OTP leállás az ügyfeleknek?
Az OTP hangsúlyozza: mindez előre tervezett karbantartás, amely a biztonságot és a szolgáltatások fejlesztését szolgálja. Ugyanakkor érdemes lesz felkészülni: készpénzt felvenni még a hétvége előtt, és elkerülni a kritikus időszakokra időzített utalásokat, vásárlásokat.
Ha valaki mégis a megadott órákban próbálna pénzügyeket intézni, könnyen előfordulhat, hogy se az internetbank, se a mobilbank, se a kártyás fizetés nem fog működni.
Ritka madár választotta otthonául a nemzeti park irodáját
Otthon Start: két hét múlva indul, de a bankok már versenybe szálltak – így csalogatják az ügyfeleket
Szegedi hírek
- Egzotikus vendégekkel telik meg a Vasalóház
- Parkolásnál figyeljetek: permetezés miatt nyomot hagyhat az autókon a szer
- Szerdán ünnepel a város, ezek a boltok maradnak zárva
- Különös jelenet állította meg a forgalmat Szegeden, olyasmi érkezett a tisztítóba, amit senki nem felejt
- A szegedi BYD gyár területének nagy részén már javában zajlik az építkezés, újabb csarnokok alapozása kezdődött el