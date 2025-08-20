Vigyázat, két napra megállhat az egyik legnagyobb hazai bank – fontos figyelmeztetés az ügyfeleknek

A kiesés több órát érint, és a legfontosabb pénzügyi szolgáltatások is elérhetetlenné válnak – sokan akár fizetésképtelennek is érezhetik magukat a meghirdetett időszakban.

OTP leállás idején nem működik majd a kártyás fizetés és az internetbank, jobb előre készülni. Fotó: KALLUS GYOERGY

Első OTP leállás: szeptember 21., vasárnap

Az első szünet szeptember 21-én, vasárnap 0 órától egészen 16 óráig tart. Ez idő alatt az internet- és mobilbankban a következő funkciók szünetelnek:

számlatörténet megtekintése,

bankon kívüli deviza utalások,

egyedi számlakedvezmények lekérdezése,

folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,

gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

Második leállás: szeptember 22., hétfő

A hétfői szünet még szélesebb körű lesz: 0 órától reggel 8 óráig nem, vagy csak részlegesen működnek majd az alábbi szolgáltatások:

internet- és mobilbank,

OTPdirekt,

online termékigénylés (folyószámla, kölcsön, értékpapírszámla),

lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,

OTP Bank logós kártyás fizetés és készpénzfelvétel sem lesz elérhető, sem az online, sem az offline terminálokon,

eBIZ,

Electra alkalmazás,

SmartBróker,

Vámpénztári rendszer.

Mit jelent az OTP leállás az ügyfeleknek?

Az OTP hangsúlyozza: mindez előre tervezett karbantartás, amely a biztonságot és a szolgáltatások fejlesztését szolgálja. Ugyanakkor érdemes lesz felkészülni: készpénzt felvenni még a hétvége előtt, és elkerülni a kritikus időszakokra időzített utalásokat, vásárlásokat.

Ha valaki mégis a megadott órákban próbálna pénzügyeket intézni, könnyen előfordulhat, hogy se az internetbank, se a mobilbank, se a kártyás fizetés nem fog működni.