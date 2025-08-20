augusztus 20., szerda

István névnap

22°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

20 perce

Vigyázat, két napra megállhat az egyik legnagyobb hazai bank – fontos figyelmeztetés az ügyfeleknek

Címkék#OTP Bank#internet mobilbank#otpdirekt#készpénzfelvétel

Szeptember végén nem árt előre gondolkodniuk az ügyfeleinek: a bank bejelentette, hogy egymást követő két napon is jelentős leállások várhatók karbantartás és fejlesztés miatt.

Delmagyar.hu

A kiesés több órát érint, és a legfontosabb pénzügyi szolgáltatások is elérhetetlenné válnak – sokan akár fizetésképtelennek is érezhetik magukat a meghirdetett időszakban.

OTP leállás idején nem működik majd a kártyás fizetés és az internetbank – jobb előre készülni.
OTP leállás idején nem működik majd a kártyás fizetés és az internetbank, jobb előre készülni. Fotó: KALLUS GYOERGY

Első OTP leállás: szeptember 21., vasárnap

  • Az első szünet szeptember 21-én, vasárnap 0 órától egészen 16 óráig tart. Ez idő alatt az internet- és mobilbankban a következő funkciók szünetelnek:
  • számlatörténet megtekintése,
  • bankon kívüli deviza utalások,
  • egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
  • folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • gépkocsi nyeremény betétekhez kapcsolódó funkciók.

Második leállás: szeptember 22., hétfő

  • A hétfői szünet még szélesebb körű lesz: 0 órától reggel 8 óráig nem, vagy csak részlegesen működnek majd az alábbi szolgáltatások:
  • internet- és mobilbank,
  • OTPdirekt,
  • online termékigénylés (folyószámla, kölcsön, értékpapírszámla),
  • lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • OTP Bank logós kártyás fizetés és készpénzfelvétel sem lesz elérhető, sem az online, sem az offline terminálokon,
  • eBIZ,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker,
  • Vámpénztári rendszer.

Mit jelent az OTP leállás az ügyfeleknek?

Az OTP hangsúlyozza: mindez előre tervezett karbantartás, amely a biztonságot és a szolgáltatások fejlesztését szolgálja. Ugyanakkor érdemes lesz felkészülni: készpénzt felvenni még a hétvége előtt, és elkerülni a kritikus időszakokra időzített utalásokat, vásárlásokat.

Ha valaki mégis a megadott órákban próbálna pénzügyeket intézni, könnyen előfordulhat, hogy se az internetbank, se a mobilbank, se a kártyás fizetés nem fog működni.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu