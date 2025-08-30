1 órája
Fiatal párok figyelem: az Otthon Start és más támogatások kombinálásával még többet nyerhettek
A már meglévő programok és az új támogatás együtt még kedvezőbb lehetőségeket kínál. Az Otthon Start program nemcsak önmagában jelent előnyt az első lakást vásárló fiatalok számára, hanem más állami támogatásokkal kombinálva még kedvezőbbé tehető.
Az Otthon Start program nemcsak önmagában kínál előnyöket, hanem más állami támogatásokkal kombinálva még kedvezőbbé tehető. A szegediek közül is sok fiatal mérlegeli, hogyan tudja a legjobban kihasználni és beépíteni költségvetésébe az új támogatást. Egy helyi hitelügyintéző szerint különösen előnyös lehet, ha a hitelkonstrukciót más állami kedvezményekkel – például a Babaváró kölcsönnel – kombinálják.
Az Otthon Start és Babaváró kölcsön együtt egy hatalmas előny
– A Babaváró kölcsön egyik nagy előnye, hogy 0 százalékos, és akár önerőként is felhasználható. Ha valaki az Otthon Start programmal együtt veszi fel, akkor még kedvezőbb feltételekkel teremtheti meg a lakhatását – mondta lapunknak Urbán Mihály szegedi hitelügyintéző.
A szegedi lakos Balla Tamás és menyasszonya szeptember első hetében tervezik benyújtani a hitelkérelmet. Lapunknak elmondták, hogy időben léptek, és viszonylag kedvező áron sikerült lefoglalózniuk egy, minden igényüknek megfelelő otthont. Nemcsak az Otthon Startot, hanem a Babaváró kölcsönt is igénybe veszik, így még kedvezőbb feltételekkel tudják megteremteni lakhatásukat. A gyakorlatban – még az Otthon Start megjelenése előtt is –, jellemző volt, hogy a párok több konstrukciót vontak össze. Sokan kombinálták a babavárót a CSOK Plusszal és a piaci hitellel, így rugalmasabban tudták finanszírozni az otthonteremtést. Urbán Mihály szerint most is várható, hogy sokan választják majd a „vegyes” megoldást, mert ahogy mondta:
minél jobban tudja valaki kombinálni a lehetőségeket, annál jobban jár.
Az ingatlanpiac alakulása
Miközben a hitellehetőségek kedvezőek, az ingatlanpiacon továbbra is erős a nyomás. Az Otthon Centrum friss adatai szerint országos szinten a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke egy százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett. Ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább.
Csongrád-Csanád vármegyében a kedvezményes hitelre is alkalmas lakások átlagos négyzetméterára 304 411 forint körül mozog, ami jóval kedvezőbb, mint a nagyvárosokban tapasztalt árszintek. Izgalmas hetek elé nézünk, mind az ingatlanpiac, mind az Otthon Start tekintetében.
Urbán Mihály elárulta, hogy a program egyes részletei még mindig finomhangolás alatt állnak, várhatóak még kedvező módosítások. Azonban a szakember úgy látja, hogy a jelenlegi konstrukciókhoz képest az Otthon Start, különösen a Babaváróval együtt, az egyik legkedvezőbb lehetőség a fiatal párok számára, akik első közös otthonukat szeretnék megteremteni.
A fiatalok már nagyon várják az Otthon Start indulását – videóval
Otthon Start program: országosan csökken a négyzetméter ár, Csongrád-Csanádban alig több mint 300 ezer forintos