Fiatal párok figyelem: az Otthon Start és más támogatások kombinálásával még többet nyerhettek

Az Otthon Start program nemcsak önmagában kínál előnyöket, hanem más állami támogatásokkal kombinálva még kedvezőbbé tehető. A szegediek közül is sok fiatal mérlegeli, hogyan tudja a legjobban kihasználni és beépíteni költségvetésébe az új támogatást. Egy helyi hitelügyintéző szerint különösen előnyös lehet, ha a hitelkonstrukciót más állami kedvezményekkel – például a Babaváró kölcsönnel – kombinálják.

képaláírás: az Otthon Start program a Babaváróval együtt egy rendkívül kedvező lehetőség a fiatal párok számára. Fotóó Shutterstock

Az Otthon Start és Babaváró kölcsön együtt egy hatalmas előny

– A Babaváró kölcsön egyik nagy előnye, hogy 0 százalékos, és akár önerőként is felhasználható. Ha valaki az Otthon Start programmal együtt veszi fel, akkor még kedvezőbb feltételekkel teremtheti meg a lakhatását – mondta lapunknak Urbán Mihály szegedi hitelügyintéző.

A szegedi lakos Balla Tamás és menyasszonya szeptember első hetében tervezik benyújtani a hitelkérelmet. Lapunknak elmondták, hogy időben léptek, és viszonylag kedvező áron sikerült lefoglalózniuk egy, minden igényüknek megfelelő otthont. Nemcsak az Otthon Startot, hanem a Babaváró kölcsönt is igénybe veszik, így még kedvezőbb feltételekkel tudják megteremteni lakhatásukat. A gyakorlatban – még az Otthon Start megjelenése előtt is –, jellemző volt, hogy a párok több konstrukciót vontak össze. Sokan kombinálták a babavárót a CSOK Plusszal és a piaci hitellel, így rugalmasabban tudták finanszírozni az otthonteremtést. Urbán Mihály szerint most is várható, hogy sokan választják majd a „vegyes” megoldást, mert ahogy mondta:

minél jobban tudja valaki kombinálni a lehetőségeket, annál jobban jár.

Az ingatlanpiac alakulása

Miközben a hitellehetőségek kedvezőek, az ingatlanpiacon továbbra is erős a nyomás. Az Otthon Centrum friss adatai szerint országos szinten a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke egy százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett. Ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább.