Otthonteremtés

34 perce

Az Otthon Start egy olyan lehetőséget nyújt, amely mindent megváltoztathat

A kormány a rendszerváltás óta legnagyobb otthonteremtési programját indítja el. Az Otthon Start kedvező feltételekkel kínál lehetőséget az első lakás megvásárlásához.

Delmagyar.hu

A rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programját indítja el a kormány – ígérte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség politikai államtitkára a szerdán tartott kormányinfón.

Az Otthon Start program jelentősen megmozgathatja a hazai ingatlanpiacot.Fotó: Shutterstock

Nem ez az első otthonteremtési programja a Fidesznek. A 2000-ben indult, kedvezményes kamatozású lakáshitelprogram az első Orbán-kormány idején azonnal fellendítette a lakásépítést:

 2001-ben 48 ezer építési engedélyt adtak ki, 2002-ben pedig tízezerrel több lakás épült, mint a korábbi mélyponton. 

A 2002-ben hatalomra kerülő baloldali kormány viszont fokozatosan visszavágta a támogatásokat, majd megszüntette a rendszert, ezzel terelve a családokat a svájci frank alapú devizahitelek felé. A történet vége ismert: elszálló törlesztőrészletek, több százezer ellehetetlenült család, és egy egész ország bizalmi válsága a hitelezéssel szemben.

Az Otthon Start program

Most Otthon Start néven új program indul, amely életkori korlátozás nélkül, fix 3 százalékos kamattal és akár 50 millió forintos hitelkerettel kínál lehetőséget első lakás vásárlására. A Világgazdaság utánajárt, hogy a következő öt évben milyen jövőt hoz magával ez az új hitellehetőség, és miben lesz másabb, mint az előző években létrehozott otthonteremtő programok.

Az új hitel hatása az ingatlanpiacra

A szeptemberben induló hitel vízválasztó lehet az itthoni ingatlanpiacon. Idén nyáron az egyetemi felvételik és az új támogatási lehetőségek együttese érezhetően megmozgatta a szegedi ingatlanpiacot. A kereslet különösen a kisebb, 1–3 szobás lakások iránt ugrott meg, ugyanakkor az árak egyelőre nem követték látványosan ezt a fellendülést. A legtöbben még csak nézelődnek, míg az eladók kivárnak. Egyre többen remélik, hogy akár alku nélkül is sikerülhet eladni az ingatlant.

A fix 3 százalékos lakáshitel bejelentése óta látványosan nőtt a kereslet a használt lakóingatlanok iránt is. A szeptemberi rajt előtt országos szinten már 54 százalékkal emelkedett a használt lakások és házak iránti érdeklődés. A kereslet főként a nagyvárosi garzonokra és kisebb lakásokra, valamint a vidéken található 80–120 négyzetméteres családi házakra összpontosul.

 

