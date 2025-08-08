Hiába jön az új lakáshitel, Szegeden egy makacs tényező tarthatja magasan az albérletárakat

A szeptemberben induló lakáshitel már láttatja magát. Bár országos szinten a szakértők csökkenő albérletárakat jósolnak az Otthon Start program hatására, a helyi szakértők szerint korántsem biztos, hogy ez valóban bekövetkezik, főleg Szegeden. A kínálat bővülése és az állami támogatás egyaránt hatással lehet a piacra, ám a gyakorlatban van egy makacs tényező, amely felülírhatja a számok törvényét és a közgazdasági elemzéseket, méghozzá az emberi pszichológia.

A szeptemberben induló Otthon Start lakáshitel csökkenést hozhat, de Szegeden teljesen más a helyzet. Fotó: Shutterstock

Az Otthon Start program bérleti díj csökkenést hozhat

A Duna House legfrissebb elemzése szerint az Otthon Start program kettős hatással járhat. Egyrészt sokan költöznének albérletből saját ingatlanba, másrészt a támogatást nemcsak lakhatási céllal, de befektetési szándékkal is sokan igényelhetik, vagyis ily módon nőhet a kiadó ingatlanok száma is. Ez a kereslet csökkenését és a kínálat bővülését hozhatja el, ami az árak csökkenéséhez vezethet. A Duna House előrejelzései szerint Budapesten akár 17 százalékos bérleti díj csökkenés sem kizárható.

– Szeged viszont nem egy egyszerű eset – mondta Bozsó Bence a szegedi Limit Ingatlaniroda vezetője. Szerinte van egy makacs tényező, amit a számok csak nagy ritkán tudnak megváltoztatni. A tulajdonosok többsége ugyanis rendkívül nehezen fogadja el, ha a korábban elért magasabb díjak már nem tarthatóak többé. Ha valaki egyszer már 250 ezer forintért kiadta ingatlanát, akkor nehezen viselné, ha csak 220 ezerért tudná kiadni szeptembertől – mondta Bozsó Bence. Hozzátette, hogy a húszéves pályafutása alatt nemigen volt példa az általános bérleti díj csökkenésre. A tulajdonosokkal ellentétben a befektetők gyakran inkább hónapokig üresen hagyják a lakást, minthogy engedjenek az árból. Míg a legtöbb esetben az albérlet csupán kiegészítő bevétel, addig a befektetők számára elsősorban az a fontos, hogy az ingatlanba fektetett pénz minél hamarabb megtérüljön. Bozsó Bence úgy tapasztalja, hogy a befektetők a kevésbé engedékeny lakástulajdonosok.

Árak még nem szálltak el, de már nincsenek olcsó lakások

A szakértő szerint bár az árak nem nőttek drasztikusan az elmúlt egy évben, az olcsóbb lakások eltűntek a piacról. Azt mondja, hogy 100 ezer forint alatt már nem lehet önálló lakást találni, a korábban 130 ezer forintért kiadott lakásokat most többért, 150-160 ezer forintért bérlik ki. Ez az évi 10-20 ezer forintos emelkedés ugyan mérsékelt, de folyamatos.