Hiába jön az új lakáshitel, Szegeden egy makacs tényező tarthatja magasan az albérletárakat

Szeptembertől megmozdulhat az albérletpiac az Otthon Start program hatására, de Szegeden korántsem biztos, hogy az országosan várt előrejelzés valóban bekövetkezik. A szeptemberben induló lakáshitel egészen másként mozgathatja meg a szegedi kínálatot.

Berecz Blanka

A szeptemberben induló lakáshitel már láttatja magát. Bár országos szinten a szakértők csökkenő albérletárakat jósolnak az Otthon Start program hatására, a helyi szakértők szerint korántsem biztos, hogy ez valóban bekövetkezik, főleg Szegeden. A kínálat bővülése és az állami támogatás egyaránt hatással lehet a piacra, ám a gyakorlatban van egy makacs tényező, amely felülírhatja a számok törvényét és a közgazdasági elemzéseket, méghozzá az emberi pszichológia. 

Az Otthon Start Szegeden nem hoz változást.
A szeptemberben induló Otthon Start lakáshitel csökkenést hozhat, de Szegeden teljesen más a helyzet. Fotó: Shutterstock

Az Otthon Start program bérleti díj csökkenést hozhat 

A Duna House legfrissebb elemzése szerint az Otthon Start program kettős hatással járhat. Egyrészt sokan költöznének albérletből saját ingatlanba, másrészt a támogatást nemcsak lakhatási céllal, de befektetési szándékkal is sokan igényelhetik, vagyis ily módon nőhet a kiadó ingatlanok száma is. Ez a kereslet csökkenését és a kínálat bővülését hozhatja el, ami az árak csökkenéséhez vezethet. A Duna House előrejelzései szerint Budapesten akár 17 százalékos bérleti díj csökkenés sem kizárható. 

– Szeged viszont nem egy egyszerű eset – mondta Bozsó Bence a szegedi Limit Ingatlaniroda vezetője. Szerinte van egy makacs tényező, amit a számok csak nagy ritkán tudnak megváltoztatni. A tulajdonosok többsége ugyanis rendkívül nehezen fogadja el, ha a korábban elért magasabb díjak már nem tarthatóak többé. Ha valaki egyszer már 250 ezer forintért kiadta ingatlanát, akkor nehezen viselné, ha csak 220 ezerért tudná kiadni szeptembertől – mondta Bozsó Bence. Hozzátette, hogy a húszéves pályafutása alatt nemigen volt példa az általános bérleti díj csökkenésre. A tulajdonosokkal ellentétben a befektetők gyakran inkább hónapokig üresen hagyják a lakást, minthogy engedjenek az árból. Míg a legtöbb esetben az albérlet csupán kiegészítő bevétel, addig a befektetők számára elsősorban az a fontos, hogy az ingatlanba fektetett pénz minél hamarabb megtérüljön. Bozsó Bence úgy tapasztalja, hogy a befektetők a kevésbé engedékeny lakástulajdonosok. 

Árak még nem szálltak el, de már nincsenek olcsó lakások 

A szakértő szerint bár az árak nem nőttek drasztikusan az elmúlt egy évben, az olcsóbb lakások eltűntek a piacról. Azt mondja, hogy 100 ezer forint alatt már nem lehet önálló lakást találni, a korábban 130 ezer forintért kiadott lakásokat most többért, 150-160 ezer forintért bérlik ki. Ez az évi 10-20 ezer forintos emelkedés ugyan mérsékelt, de folyamatos. 

 

