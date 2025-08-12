augusztus 12., kedd

Otthon Start Program

5 órája

Akár milliók is múlhatnak rajta, így készülhetsz a 3 százalékos lakáshitelre még szeptember előtt

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, de már rengeteg az érdeklődő. Hogyan készíthetjük elő a 3 százalékos lakáshitel felvételét? Mitől lesz sikeres a hitelbírálat? Összeszedtük, mit tehetünk meg már most.

Timár Kriszta

A 3 százalékos lakáshitelt sokan soha vissza nem térő lehetőségként értelmezik. Mivel a jelenlegi lakáshitel kamatok az első lakást szerzők számára kiírt programban elérhetőnek a kétszeresei, nem csoda, ha rengetegen, aki jogosultak rá, azon gondolkoznak, hogyan tudnák ezt igénybe venni. A hitel bejelentése óta ugrásszerűen megnőtt a lakáshitel iránt érdeklődők száma és sok ingatlanügylet is köttetik már most, előszerződéssel. Ebbe azonban csupán annak érdemes belevágnia, aki már most biztos benne, hogy megfelelő önerővel rendelkezik és hitelképes. A legtöbbek számára azonban most az a fontos, hogy előre tervezzenek.

Otthon Start Program előkészítése.
Otthon Start Program: a 3 százalékos lakáshitel felvételét már most el lehet kezdeni előkészíteni. Illusztráció: Shutterstock

Otthon Start Program: nem mindenki kapja meg a 3 százalékos lakáshitelt 10 százalékos önrészre

Bár az Otthon Start Program részletei már megjelentek a Magyar Közlönyben, jó tudni, hogy a bankok egyelőre még szintén csak annyit tudnak róla, ami bárki számára elérhető. Több pénzintézetnek is küldtünk kérdéseket és mindenhonnan ugyanazt a választ kaptuk: egyelőre semmi plusz információt nem tudnak adni leendő ügyfeleiknek, vagyis arról, hogy melyik bank milyen egyedi konstrukciókkal áll majd elő, illetve milyen egyéb költségek terhelik majd a hitelfelvevőt, még nem lehet tudni. Ahogyan arra sem kapnak még választ az ügyfelek, hogy konkrétan estükben biztosan elegendő lesz-e a 10 százalék önerő a szokásos 20 helyett, vagy hogy megkaphatják-e az általuk igényelt teljes hitelösszeget.

 Fontos ugyanis tudni, hogy a 10 százalékos önerő csupán lehetőség.

A jelenlegi MNB-szabályozás szerint például ezt csak 41 éven aluliak számára adhatják meg, kérdés, hogy ezen módosítanak-e még. Azt pedig, hogy ki mennyi hitelre jogosult, havi bevételei alapján határozzák meg a bankok, a jövedelem ugyanis maximum 50 százalékig terhelhető a havi törlesztőrészlettel. Ha azonban van más hitel az igénylő nevén vagy akár csak bankszámlához tartozó hitelkeret, az is ronthatja a minősítést. 

Így készíthetjük elő már most a hitelfelvételt

Érdemes lehet tehát egy előzetes hitelképesség-felmérést végeztetni, hogy kiderüljön: egyáltalán mekkora hitellel számolhatunk a program szeptemberi indulásakor. Ez alapján javasolt egy családi költségvetés elkészítése is, hogy kiderüljön: a hitelhez tartozó havi törlesztőrészletet biztonsággal ki tudjuk-e fizetni minden hónapban. Már ezzel sokat tehetünk azért, hogy a szeptember után beadott hitelkérelmet ne utasítsák vissza. 

És persze érdemes az ingatlanpiacot is aktívan fürkészni, a kinézett ingatlant pedig leellenőrizni, hogy azon ne legyen bejegyzett hitel, végrehajtás vagy haszonélvezet.

 Lehetőség szerint pedig javasolt pénzügyi tanácsadó segítségét kérni, hiszen milliók is múlhatnak egy-egy rossz döntésen.

 

