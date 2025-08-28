augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

30°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

2 órája

Otthon Start program: országosan csökken a négyzetméter ár, Csongrád-Csanádban alig több mint 300 ezer forintos

Címkék#Csongrád-Csanád vármegyében#Otthon Start Program#négyzetméterár#hitel

Az Otthon Start programmal kapcsolatos aggodalmak egyelőre nem igazolódtak be, sőt a statisztikák szerint kedvező folyamatok indultak el a lakáspiacon. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy az ingatlanárak emelkedésével kapcsolatos félelmek mindeddig alaptalannak bizonyultak.

Delmagyar.hu

– Országosan nemhogy nem nőttek 20-40 százalékkal az otthon startos lakások árai, de még csökkentek is, miközben a progamba nem beleférő ingatlanok árai emelkedtek – hangsúlyozta a politikus az Ingatlan.com legfrissebb elemzése alapján. Hozzátette: az Otthon Start program követelményeinek megfelelő lakások ára nem nőttek, hanem csökkentek.  Az Otthon Centrum szerint viszont a régiók közötti eltérés továbbra is jelentős, ami a helyi kínálat összetételéből fakad.

otthon start program, eladó hát Csongárd-Csanád vármegye egyik településén
Az Otthon Start program hatására Csongrád-Csanád vármegyében is 304 ezer forint körül alakulnak a lakások négyzetméterárai. Fotó: Karnok Csaba

Otthon Start program: nem drágultak, hanem olcsóbbak lettek a lakások

Az Otthon Centrum friss adatai szerint országos szinten a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke egy százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett. Ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább. Csongrád-Csanád vármegyében a kedvezményes hitelre is alkalmas lakások átlagos négyzetméterára 304 411 forint körül mozog, ami jóval kedvezőbb, mint a nagyvárosokban tapasztalt árszintek.

– A magyarázat a keresleti folyamatokban rejlik: a vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, így a kínálat összetételében ezeknek a súlya egyre inkább csökken, ami az árak mérséklődését is magával hozza. A 3 százalékos ingatlanok országos kínálatában ráadásul a kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ami szintén lefelé húzza az átlagos árakat – fogalmazott Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az Otthon Centrum arra is rámutatott, hogy a kereslet gyors felszívó hatása vidéken még erősebben érződik, hiszen kevesebb a minőségi, azonnal költözhető ingatlan.

Szegeden és más nagyvárosokban már árnövekedés látszik

A fővárosban és a megyei jogú városokban vegyesebb a kép: vannak kerületek, ahol 2–6 százalékos drágulás történt, máshol viszont mérséklődés látszik. Csongrád-Csanád vármegyében ugyanakkor jóval alacsonyabb árakkal találkozhatnak a vevők, hiszen a 300 ezer forintos szinthez közelítő átlagár még mindig komoly lehetőséget kínál az első otthon megszerzésére.

A szakértők és a kormányzati szereplők egyaránt arra számítanak, hogy a szeptemberben induló Otthon Start program hatására tovább élénkül majd a piac. Hajrá, fiatalok, albérlet helyett irány az első otthon! Már csak négy nap! – fogalmazott Panyi Miklós,  a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. A legnagyobb kihívást a következő hónapokban nem az árak, hanem a megfelelő számú és minőségű ingatlan rendelkezésre állása jelentheti.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu