Otthon Start program: országosan csökken a négyzetméter ár, Csongrád-Csanádban alig több mint 300 ezer forintos

– Országosan nemhogy nem nőttek 20-40 százalékkal az otthon startos lakások árai, de még csökkentek is, miközben a progamba nem beleférő ingatlanok árai emelkedtek – hangsúlyozta a politikus az Ingatlan.com legfrissebb elemzése alapján. Hozzátette: az Otthon Start program követelményeinek megfelelő lakások ára nem nőttek, hanem csökkentek. Az Otthon Centrum szerint viszont a régiók közötti eltérés továbbra is jelentős, ami a helyi kínálat összetételéből fakad.

Az Otthon Start program hatására Csongrád-Csanád vármegyében is 304 ezer forint körül alakulnak a lakások négyzetméterárai. Fotó: Karnok Csaba

Otthon Start program: nem drágultak, hanem olcsóbbak lettek a lakások

Az Otthon Centrum friss adatai szerint országos szinten a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke egy százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett. Ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább. Csongrád-Csanád vármegyében a kedvezményes hitelre is alkalmas lakások átlagos négyzetméterára 304 411 forint körül mozog, ami jóval kedvezőbb, mint a nagyvárosokban tapasztalt árszintek.

– A magyarázat a keresleti folyamatokban rejlik: a vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, így a kínálat összetételében ezeknek a súlya egyre inkább csökken, ami az árak mérséklődését is magával hozza. A 3 százalékos ingatlanok országos kínálatában ráadásul a kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ami szintén lefelé húzza az átlagos árakat – fogalmazott Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az Otthon Centrum arra is rámutatott, hogy a kereslet gyors felszívó hatása vidéken még erősebben érződik, hiszen kevesebb a minőségi, azonnal költözhető ingatlan.

Szegeden és más nagyvárosokban már árnövekedés látszik

A fővárosban és a megyei jogú városokban vegyesebb a kép: vannak kerületek, ahol 2–6 százalékos drágulás történt, máshol viszont mérséklődés látszik. Csongrád-Csanád vármegyében ugyanakkor jóval alacsonyabb árakkal találkozhatnak a vevők, hiszen a 300 ezer forintos szinthez közelítő átlagár még mindig komoly lehetőséget kínál az első otthon megszerzésére.