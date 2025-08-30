Több tízezer új lakás épülhet 2025-ben az Otthon Startnak köszönhetően

Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a beruházók számára ad tájékoztatást az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő fejlesztésekről – írta Facebook-oldalán Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Az Otthon Start program szeptemberben indul. Fotó: Karnok Csaba

Az államtitkár kiemelte, hogy a kabinet minden olyan fejlesztést támogat, amely elsőlakás-vásárlóknak kínál lakásokat az Otthon Start feltételrendszerének megfelelően.

A programban csak olyan projektek kaphatnak kiemelt minősítést, amelyek legalább 250 lakás építését vállalják, és ezek legalább 70 százaléka teljesíti az előírásokat. Az ilyen beruházások gyorsított engedélyezési eljárást élvezhetnek, ami elősegíti a lakásépítések gyorsabb megkezdését. Jelenleg több tucat fejlesztést vizsgál a kormány, amelyek révén több mint tízezer új lakás épülhet meg már 2025-ben.

A fejlesztések főként Budapesten és a nagyobb városokban bővíthetik a kínálatot, ezzel élénkítve az építőipart és hosszabb távon mérsékelve a lakásárakat.

Az államtitkár jelezte, hogy a következő hetekben további bejelentések várhatók a már előrehaladott tárgyalásokban lévő projektekről, amelyek szintén gyorsított engedélyezési eljárással indulhatnak el.

Hétfőn rajtol az Otthon Start program

Szeptember 1-jén elindul az Otthon Start program, amely Európában is egyedülálló otthonteremtési lehetőséget kínál. Az érdeklődők a kormányzati honlapon minden fontos információt megtalálnak: kik jogosultak a hitelre, milyen dokumentumokra lehet szükség az igényléshez, mely bankok kínálják a konstrukciót, és hogyan érdemes előzetesen kalkulálni. Az oldal szöveges és videós segédletekkel is segíti a tájékozódást, így bárki könnyen ellenőrizheti, hogy megfelel-e a feltételeknek.