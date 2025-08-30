augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

31°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lakás

18 perce

Több tízezer új lakás épülhet 2025-ben az Otthon Startnak köszönhetően

Címkék#Otthon Start Program#kabinet#hitel

Gyorsabb engedélyezés, több lakás, élénkülő építőipar.

Delmagyar.hu

Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a beruházók számára ad tájékoztatást az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő fejlesztésekről – írta Facebook-oldalán Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. 

Szeged látképe a magasból, az Otthon Start programban itt is sokan lakáshoz juthatnak.
Az Otthon Start program szeptemberben indul. Fotó: Karnok Csaba

Az államtitkár kiemelte, hogy a kabinet minden olyan fejlesztést támogat, amely elsőlakás-vásárlóknak kínál lakásokat az Otthon Start feltételrendszerének megfelelően.

A programban csak olyan projektek kaphatnak kiemelt minősítést, amelyek legalább 250 lakás építését vállalják, és ezek legalább 70 százaléka teljesíti az előírásokat. Az ilyen beruházások gyorsított engedélyezési eljárást élvezhetnek, ami elősegíti a lakásépítések gyorsabb megkezdését. Jelenleg több tucat fejlesztést vizsgál a kormány, amelyek révén több mint tízezer új lakás épülhet meg már 2025-ben. 

A fejlesztések főként Budapesten és a nagyobb városokban bővíthetik a kínálatot, ezzel élénkítve az építőipart és hosszabb távon mérsékelve a lakásárakat. 

Az államtitkár jelezte, hogy a következő hetekben további bejelentések várhatók a már előrehaladott tárgyalásokban lévő projektekről, amelyek szintén gyorsított engedélyezési eljárással indulhatnak el.

Hétfőn rajtol az Otthon Start program

Szeptember 1-jén elindul az Otthon Start program, amely Európában is egyedülálló otthonteremtési lehetőséget kínál. Az érdeklődők a kormányzati honlapon minden fontos információt megtalálnak: kik jogosultak a hitelre, milyen dokumentumokra lehet szükség az igényléshez, mely bankok kínálják a konstrukciót, és hogyan érdemes előzetesen kalkulálni. Az oldal szöveges és videós segédletekkel is segíti a tájékozódást, így bárki könnyen ellenőrizheti, hogy megfelel-e a feltételeknek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu