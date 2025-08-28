3 órája
Az Otthon Start program új könnyítései megnyitják az utat, ekkora segítséget még nem kaptak a fiatalok
Hamarosan indul, a napokban újabb részletek jöhetnek. Az Otthon Start program újabb könnyítésekkel bővült. A legfrissebb rendeletmódosítás nagyobb mozgásteret ad azoknak, akik első otthonukat keresik, miközben hosszabb távon is biztosítja számukra a kedvezményes hitelek és támogatások elérhetőségét.
A kormány legutóbbi rendeletmódosítása újabb könnyítéseket hozott az Otthon Start programba. Rugalmasabbá tette a lakáscélú állami támogatások igénybevételének lehetőségeit, hogy azok jobban illeszkedjenek az Otthon Start programhoz. Ez a könnyítés a 80-150 millió forintos ingatlanár-sávban érezhetően befolyásolhatja a piacot.
Változtattak az Otthon Start program feltételein, ezt jelentik a gyakorlatban
A legfontosabb változások egyike, hogy a CSOK Plusz és a falusi CSOK esetében is a támogatás felső értékhatára lakásoknál 100, házaknál 150 millió forintra nőtt és az Otthon Start hitel később CSOK Plusszá alakítható, ha a hitelfelvevő házasságot köt és gyermeket vállal.
– A módosítások egyik legnagyobb előnye, hogy az Otthon Start hitel a későbbiekben CSOK Plusszá alakítható. Ez rugalmas megoldást kínál azok számára, akik még nem szeretnének azonnal többgyermekes családot tervezni, de a jövőben nyitottak erre, hiszen így utólag is jogosulttá válhatnak a jelentős kedvezményekre. Különösen vonzó lehetőség, hogy a második gyermek vállalásakor akár 10 millió forintot is elengednek a tartozásból, így a program valódi pénzügyi biztonságot nyújthat a családalapítás előtt állóknak – nyilatkozta lapunknak Urbán Mihály szegedi hitelügyintéző.
Érdeklődés a lakáspiacon
Jelenleg leginkább a 40-50 millió forint közötti, 1-3 szobás lakásokat keresik. A kétszobás lakások a legkeresettebbek, de a háromszobásokra is van érdeklődés. Ezeknek egy része otthonteremtés céljából, másik része pedig albérlet-helyettesítőként kerül szóba, főként az egyetemisták miatt. Bozsó Bence ingatlanközvetítő szerint bár megnőtt az érdeklődés, egyelőre még nem indult el az áremelkedés. Az elkövetkezendő néhány napban fog eldőlni minden. További részletek várhatóak az hitelről, de változás előtt állhat az ingatlanpiac is. Az Otthon Start program óriási lehetőség azoknak, akik első lakást szeretnének vásárolni. A kedvező feltételek olyan pénzügyi biztonságot nyújtanak, amilyenre rég volt példa a hazai ingatlanpiacon. De mindez csak akkor éri meg, ha a vásárlók tudatosan, jogszerűen és előrelátóan járnak el.
Az Otthon Start négy fő ponton segít az első lakásvásárlóknak:
- Fix 3 százalékos kamat:
25 éves kiszámíthatóságot és biztonságot nyújt, stabil havi törlesztőrészlettel, árfolyamkockázat nélkül. Ez jelentős megtakarítást jelent a piaci alapú kamatokhoz képest.
- Magasabb hitelfelvételi lehetőség:
Az alacsony kamatozásnak köszönhetően nagyobb mozgástér nyílik a havi törlesztőrészletben, így korábban 20-25 millió forintos hitelt felvenni tudó személy most akár 35-40 millió forintos hitelt is igényelhet, ami nagyobb ingatlan vásárlását teszi lehetővé.
- 10 százalékos önerő:
Jelentősen megkönnyíti az ingatlanhoz való hozzáférést a fiatalok számára. Egy 35 millió forintos lakásnál mindössze 3,5 millió forint önerő szükséges.
- Kedvező törlesztőrészletek:
Az albérleti díj alá eső törlesztőrészletekkel a saját lakás megszerzése elérhető közelségbe kerül.
