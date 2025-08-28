Az Otthon Start program új könnyítései megnyitják az utat, ekkora segítséget még nem kaptak a fiatalok

A kormány legutóbbi rendeletmódosítása újabb könnyítéseket hozott az Otthon Start programba. Rugalmasabbá tette a lakáscélú állami támogatások igénybevételének lehetőségeit, hogy azok jobban illeszkedjenek az Otthon Start programhoz. Ez a könnyítés a 80-150 millió forintos ingatlanár-sávban érezhetően befolyásolhatja a piacot.

Az Otthon Start programról újabb részletek derültek ki. Illusztráció: Shutterstock

Változtattak az Otthon Start program feltételein, ezt jelentik a gyakorlatban

A legfontosabb változások egyike, hogy a CSOK Plusz és a falusi CSOK esetében is a támogatás felső értékhatára lakásoknál 100, házaknál 150 millió forintra nőtt és az Otthon Start hitel később CSOK Plusszá alakítható, ha a hitelfelvevő házasságot köt és gyermeket vállal.

– A módosítások egyik legnagyobb előnye, hogy az Otthon Start hitel a későbbiekben CSOK Plusszá alakítható. Ez rugalmas megoldást kínál azok számára, akik még nem szeretnének azonnal többgyermekes családot tervezni, de a jövőben nyitottak erre, hiszen így utólag is jogosulttá válhatnak a jelentős kedvezményekre. Különösen vonzó lehetőség, hogy a második gyermek vállalásakor akár 10 millió forintot is elengednek a tartozásból, így a program valódi pénzügyi biztonságot nyújthat a családalapítás előtt állóknak – nyilatkozta lapunknak Urbán Mihály szegedi hitelügyintéző.

Érdeklődés a lakáspiacon

Jelenleg leginkább a 40-50 millió forint közötti, 1-3 szobás lakásokat keresik. A kétszobás lakások a legkeresettebbek, de a háromszobásokra is van érdeklődés. Ezeknek egy része otthonteremtés céljából, másik része pedig albérlet-helyettesítőként kerül szóba, főként az egyetemisták miatt. Bozsó Bence ingatlanközvetítő szerint bár megnőtt az érdeklődés, egyelőre még nem indult el az áremelkedés. Az elkövetkezendő néhány napban fog eldőlni minden. További részletek várhatóak az hitelről, de változás előtt állhat az ingatlanpiac is. Az Otthon Start program óriási lehetőség azoknak, akik első lakást szeretnének vásárolni. A kedvező feltételek olyan pénzügyi biztonságot nyújtanak, amilyenre rég volt példa a hazai ingatlanpiacon. De mindez csak akkor éri meg, ha a vásárlók tudatosan, jogszerűen és előrelátóan járnak el.