Otthon Start: két hét múlva indul, de a bankok már versenybe szálltak – így csalogatják az ügyfeleket

Két hét múlva elindul az Otthon Start Program. Bár a hivatalos igényléseket szeptember első napjától lehet majd benyújtani, a pénzintézetek már egy ideje teljes gőzerővel készülnek az érdeklődők rohamára.

A bankok gőzerővel készülnek az Otthon Start Program indulására, verseny indulhat szeptembertől.

Versenyt idézhet elő az Otthon Start Program

Pontosan két hét maradt hátra, de szinte már minden nagyobb bank lehetővé tette az előregisztrációt. A pénzintézetek saját weboldalaikon belül külön aloldalakat hoztak létre, kalkulátorokat tettek közzé és részletes tájékoztatókkal segítik az Otthon Start program iránt érdeklődőket. A Gránit Bank, az MBH Bank, a CIB, az Erste, az OTP és a Raiffeisen egyaránt közzétette a legfontosabb tudnivalókat, banki tanácsadóik pedig segítik az érdeklődőket a tájékozódásban – írtuk meg nemrég.

Készen állnak, de csak szeptembertől indul a tényleges ügyintézés

Az előkészületek ellenére fontos kiemelni, hogy a hitelkérelmeket a bankok kizárólag szeptember elsejétől fogadhatják. Addig azonban gőzerővel zajlik a felkészülés. Urbán Mihály szegedi hitelügyintéző lapunknak elmondta, hogy az utolsó hetekben folyamatosan frissülnek a partnerportálok, képzik a banki munkatársakat, akik közben egymás után kapják a hírleveleket és a tájékoztató anyagokat.

– Most még mindig várunk néhány részletszabályra – mesélte lapunknak Urbán Mihály, aki szerint a program egyes elemei még nem tisztázódtak.

Több portál is arról ír, hogy a bankok versenyfutásba kezdtek a hiteligénylők kegyeiért, de Urbán Mihály inkább ezt egy alapos felkészülésként értelmezi. Kiemelte, hogy talán még egyik hitelkonstrukcióra sem készültek fel ekkora tempóban. A tényleges verseny majd szeptemberben alakulhat ki.

– Mindenki készül, mert komoly érdeklődésre számítanak. A 3 százalékos kamat alá pedig egyelőre senki sem tervezi vinni az ajánlatát, szóval árverseny sincs még – tudtuk meg tőle. Szerinte inkább az lesz a döntő tényező a bankok kiválasztásakor, hogy melyik milyen gyorsasággal, rugalmassággal és milyen plusz kedvezményekkel tud szolgálni.

Hozzátette, hogy bár hivatalosan szeptember elsején indul a program, az első napokban még nem várható tömeges hitelbeadás. Ennek egyik oka, hogy több szükséges dokumentum, például a tb-jogviszony igazolása, csak a hónap elején szerezhető be. Így könnyen lehet, hogy a tényleges hitelbeadások szeptember közepére csúsznak.