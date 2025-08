Garzon vagy vidéki ház? Megmutatjuk, mit keresnek most a legtöbben az Otthon Start Program hatására

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely fix 3 százalékos lakáshitelt kínál első lakásvásárlóknak. A bejelentés óta látványosan nőtt a kereslet a használt lakóingatlanok iránt – derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely több mint 330 ezer telefonos érdeklődés alapján vizsgálta a trendeket.

A fiatalok körében egyre népszerűbbek a kisebb lakások és vidéki házak – az Otthon Start Program komoly hatással van a kereslet alakulására. Fotó: Karnok Csaba

Az Otthon Start Program szeptemberi indulása előtt országosan 54 százalékkal nőtt a használt lakások és házak iránti kereslet, ami elsősorban a nagyvárosi garzonokra és kisebb lakásokra, valamint a vidéki 80–120 négyzetméteres családi házakra irányul. A program leginkább a fiatal, első lakást vásárlók érdeklődését élénkítette fel, akik számára a kisebb alapterületű, megfizethetőbb ingatlanok jelenthetnek belépőt az ingatlanpiacra.

A kereslet megugrása arra utal, hogy az Otthon Start Program nem csupán kedvező hitellehetőséget kínál, hanem érezhetően átrendezi a lakáspiaci trendeket is.

Melyek a legnépszerűbb ingatlantípusok?

Budapest és a megyei jogú városok esetében a 40 négyzetméter alatti garzonlakások, valamint a 40–79 négyzetméter közötti használt lakások a legkeresettebbek. Ezekre az ingatlantípusokra 65–68 százalékkal nőtt a kereslet 2024 júliusának utolsó hetében a program bejelentése előtti időszakhoz képest.

Kisebb városokban és községekben a 80–120 négyzetméteres családi házak iránt nőtt meg leginkább az érdeklődés. Kisebb városokban 59 százalékkal, községekben pedig 45 százalékkal több telefonos megkeresés érkezett ezekre a háztípusokra.

Ahogy korábban írtuk, hogy bár a városi életforma népszerű sokan vágynak családi házra, a fenti statisztikák is erre engednek következtetni. Annak is utánajártunk, hogy milyen ingatlan épülhet fel az Otthon Startból. Körmöczi Csaba, a Terra-Ép Magyarország kereskedelmi igazgatója szerint 150 millió forintból már egészen kényelmes, kompromisszummentes családi ház építhető, akár Szegeden és Csongrád-Csanád vármegyében is.

Online kalkulátorok segítenek

Online kalkulátorok is segítik az Otthon Start Program iránt érdeklődőket. A legtöbben a maximális, 50 millió forintos hitelt venné fel, jellemzően 400–600 ezer forintos jövedelemmel. Az Otthon Start kalkulátorát használók 60 százaléka lakásvásárlásra, 40 százaléka pedig családi ház vásárlásra fordítani a felvett összeget.