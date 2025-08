Indul a fix 3 százalékos lakáshitelprogram, a szakértő szerint ezekkel a költségekkel érdemes számolni

Korábban már írtunk róla, hogy a kormány új lakáshitelprogramot indít. Az Otthon Start Program az ingatlannal nem rendelkező réteg számára biztosít otthonteremtési támogatást. A hitel célja, hogy kedvezőbb alternatívát nyújtson a jelenlegi 7-9%-os piaci hitelekhez képest. Az Európában is egyedülálló támogatási program részleteiről Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza nyilatkozott a Világgazdaságnak.

Számos költséggel érdemes számolni az Otthon Start Program igénylésekor. Fotó: Shutterstock

Ha van egy jó lehetőség, érdemes lecsapni rá

A fix 3%-os lakáshitel határidő nélkül elérhető, azonban a vezető közgazdász szerint érdemes időben felkészülni. Nem érdemes elkapkodni a lakásvásárlást, de mivel a lakásárak folyamatosan emelkednek, ha van jó lehetőség érdemes rá lecsapni.

„Nem tudjuk még, hogy most azonnal indul egy roham, vagy ez lassabb, fokozatosabb lesz. Mielőtt foglalóznánk, érdemes meggyőződni a banknál arról, hogy egyáltalán hitelképesek vagyunk-e, jogosultak vagyunk-e akkora hitelre, amekkorát fel szeretnénk venni. Ha a várható roham előtt szeretnénk cselekedni, akkor tehát több szálon érdemes elindulni. A kérdés inkább az, hogy a várható rohammal együtt akarunk-e vásárolni, vagy esetleg kicsivel utána, megvárva az új kínálatot is. Ezek természetesen olyan kérdések, amelyekre nehéz általános választ adni, mindenkinek a keresett, illetve talált lakástól valamint az élethelyzetétől függenek” – emelte ki a szakértő.

Ezekkel a költségekkel érdemes kalkulálni az Otthon Start program igénylésekor

Hiteligényléskor a bank legfeljebb 30 ezer forintot kérhet. Azonban ezen felül értékbecslés, helyszíni szemle és közjegyzői díj is terheli a hitelt igénylőt. A jogszabály csak a díjak felső határát szabják meg, így tehát csökkenhetnek is azok. Számolni kell az ingatlanvásárlással kapcsolatos díjakkal is, mint például a földhivatali bejegyzés, az ügyvédi díj, valamint a 4%-os illeték, amely bizonyos esetekben csökkenthető. Regős Gábor szerint érdemes számolni a lakás állapotából adódó kiadásokkal is, mint például a festéssel vagy a kisebb mértékű felújításokkal. Ez nem egy konkrétan meghatározható összeg, de érdemes ezekkel a költségekkel is számolni.