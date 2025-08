Lakást venne gyermekének az Otthon Starttal? Ezt érdemes tudni, mielőtt belevág

Az Otthon Start program az ingatlannal nem rendelkező réteg számára biztosít otthonteremtési támogatást. Ahogy beszámoltunk róla a Magyar Közlönyben is megjelent csütörtökön a fix, háromszázalékos lakáshitelről szóló jogszabály.

A szülők nem vásárolhatnak lakást kiskorú gyermekük nevére az Otthon Start támogatással. Illusztráció: Shutterstock

Mekkora értékű ingatlan vásárolható?

Az Otthon Start program keretében legfeljebb 50 millió forint, fix kamatozású és legfeljebb 25 éves futamidejű kölcsön vehető fel hitel vehető fel belterületi lakásra vagy egylakásos lakóépületre, tízszázalékos önerővel. A megvásárolt ingatlan értékét független értékbecslő határozza meg, a vételár legfeljebb húsz százalékkal térhet el a becsült értéktől. Többlakásos társasházi ingatlan esetén legfeljebb 100 millió forint, egylakásos családi ház esetén pedig maximum 150 millió forint lehet az ingatlan értéke.

Ki vehet részt az Otthon Start Programban?

Mindenki igényelheti a hitelt, aki betöltötte a 18. életévét és magyarországi lakóhellyel rendelkezik. Ezen kívül fontos még, hogy még ne rendelkezzen belterületi-lakóingatlan tulajdonnal, vagy az elmúlt 10 évben csak kis értékű vagy részleges tulajdonrésze volt. Azok is igényelhetik akik magyar lakcímmel rendelkeznek, de a szomszédos országok egyikében dolgoznak vagy ingázó munkavállalók. A támogatást igénylőknek rendelkezniük kell legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszonnyal is. Büntetlen előélet, köztartozásmentesség is alapfeltétel és meg kell felelni a banki hitelképességi vizsgálatnak is.

Összevonható más támogatással?

Az Otthon Start program kombinálható más támogatásokkal is. Ilyen például a CSOK Plusz, a Babaváró Hitel, a Falusi CSOK, az energiahatékonysági felújítási hitel, valamint a Vidéki Otthonfelújítási Program.

Vásárolhatunk gyermekünknek lakást az Otthon Starttal?

Lakást mindenki csak a saját nevére vásárolhat, abban az esetben ha az Otthon Start programot is igénybe vennénk hozzá. A bank kizárólag nagykorú, 18. életévét betöltő személy jövedelmét és hitelképességét veszi figyelembe. Tehát kiskorú gyermekünk nevére nem vásárolhatunk lakást ezzel a támogatással. A kölcsönt minden esetben csak saját névre lehet kérni.