Kiszámoltuk: milliókat is spórolhatsz ezzel a lakáshitellel

Ahogy korábban már megírtuk, csütörtök éjszaka kiadták az otthonteremtési kormányzati támogatásról szóló jogszabályt. Az Otthon Start Program nemcsak egy jó lehetőség a lakásvásárlás előtt állóknak, hanem az egyik legkedvezőbb pénzügyi konstrukció.

A 2025 szeptemberében induló 3 százalékos Otthon Start Program sokkal kedvezőbb konstrukciót ajánl, mint a piaci hitelek, hiszen a ezek 7-9 százalékos kamat között mozognak. Azonban a különbség nemcsak a kamatszinteken mutatkozik meg. Az Otthon Start Programnál jelentősebb alacsonyabb lehet a havi törlesztőrészlet, mint egy azonos összegű piaci hitelnél. A Duol szerint ez 25 év alatt akár ez akár tízmilliós megtakarítást is jelenthet.

Mi kell az Otthon Start Program igényléséhez?

Ahogy korábban írtuk, mindenki igényelheti a hitelt, aki betöltötte a 18. életévét és magyarországi lakóhellyel rendelkezik. Mindenképpen rendelkezni kell 2 év társadalombiztosítási jogviszonnyal. Büntetlen előélet, köztartozásmentesség is alapfeltétel és meg kell felelni a banki hitelképességi vizsgálatnak is. A kormányzati támogatási programban való részvételi feltételekről bővebben itt írunk.

Mire használható fel?

A kormányzati támogatást új vagy használt lakásra is felvehetjük. Családi ház vagy tanya vásárlása esetén is igénybe vehetjük, sőt még ingatlan építésére is Magyarország egész területén.

Mennyit kell fizetnünk ?

A szombat reggel elindult Otthon Start Program weboldala szerint akár 60-150 ezer forinttal is alacsonyabb lehet havonta mint a piaci hitelek. A duol.hu összeszedte, hogy egyes hitelösszegeknél mennyi törlesztőt kell fizetnünk.

A Dunaújvárosi hírportál táblázata jól mutatja, hogy mekkora megtakarítással járhat az új otthonteremtési kormányzati támogatás felvétele a más piaci hitelekkel szemben. Például 20 millós hitelösszeg igénylése esetén a havi törlesztőrészlet az Otthon Start Programban 94 842 forint, ellenben a 8 százalékos piaci hitellel, amelynek a havi törlesztője 154 363 forint. A különbség a két hitel között 59 521 forint. 30 millió forint felvétele esetén ez jóval több. Ha a kormányzati támogatást igényeljük havi szinten 142 263 forintot kell fizetnünk, viszont a piaci hitel havi részlete a 8 százalékos kamat esetén már 231 545 forint. Itt a különbség már 89 282 forint. Ez 25 év alatt már akár több mint 26 millió forint spórolást is jelenthet. 50 millió forint hitelösszeg esetén a havi fizetendő összeg az Otthon Start Programban 237 106 forint, a piaci hitel ugyanekkora összeg hitel felvétele esetén már 385 908 forint, ami 148 802 forint különbséget jelent.