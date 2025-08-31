1 órája
Meglepő változtatást vezet be a MOHU, szeptembertől teljesen átalakul a rendszer
Szeptember elsejétől új korszak kezdődik a palackvisszaváltásban: a MOHU friss díjszabást vezet be, ami alaposan felforgatja a jelenlegi rendszert.
A változtatást azzal indokolják, hogy igazságosabban szeretnék elosztani a költségtérítést a kereskedők között. A nagy áruházláncok viszont komoly veszteséget látnak benne, a vidéki kisboltok azonban jól járhatnak az új rendszerrel.
Ez lesz az új tarifa szeptembertől
|Bolt típusa
|Jelenlegi (Ft/palack)
|Új díj (Ft/palack)
|400 nm felett
|7,5
|3,5
|200–400 nm között
|7,5
|7,5
|200 nm alatt
|7,5
|11,5
|Kézi visszaváltó pont
|5
|11,5
Magyarországon havonta mintegy 300 millió palackot váltanak vissza, ám a forgalom korántsem egyenletes: a hipermarketekben sokszor sorban kell állni, míg a kisboltokban jóval kisebb a terhelés. A MOHU szerint ezen most változtatni kell, ezért szeptember 1-től életbe lép az új rendszer – írta meg a Pénzcentrum.
A láncok tiltakoznak, a MOHU kitart
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a kereskedők komoly kifogásokat emeltek. Mint elmondta, augusztus elején kaptak egy levelet, amelyben a MOHU egyoldalúan közölte: a 400 négyzetméternél nagyobb boltok szeptembertől a mostani 7,5 forint helyett csak 3,5 forintot kapnak palackonként.
A MOHU ugyanakkor hangsúlyozza: eddig mintegy 18 milliárd forintot fizettek ki a kereskedőknek, ennek túlnyomó része a nagy láncokhoz került. A változtatás célja, hogy a kisebb boltok nagyobb szeletet kapjanak a tortából, így több településen váljon egyszerűbbé a visszaváltás.
A palackvisszaváltás díja: boltnélküli visszaváltó pontok
A MOHU adatai szerint a Re-pont automaták európai szinten is kiemelkedő, 95%-os rendelkezésre állással működnek, ám sok boltban gondot okoz, hogy a napi tisztítást nem végzik el. A társaság szerint a kezelési díj pontosan ezt a feladatot is fedezi, ennek ellenére a boltok 80 százalékában nem történik meg maradéktalanul.
A jövőben azonban újítás is várható: a MOHU megerősítette, hogy dolgoznak a „boltnélküli visszaváltó pontok” kialakításán, ahol az utalványokat azonnal készpénzre lehet váltani.
