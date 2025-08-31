Meglepő változtatást vezet be a MOHU, szeptembertől teljesen átalakul a rendszer

A változtatást azzal indokolják, hogy igazságosabban szeretnék elosztani a költségtérítést a kereskedők között. A nagy áruházláncok viszont komoly veszteséget látnak benne, a vidéki kisboltok azonban jól járhatnak az új rendszerrel.

Szeptembertől átalakul a palackvisszaváltás díja: a nagy boltok kevesebbet, a kisboltok több támogatást kapnak minden visszaváltott palack után. Fotó: Kocsis Zoltán

Ez lesz az új tarifa szeptembertől

Bolt típusa Jelenlegi (Ft/palack) Új díj (Ft/palack) 400 nm felett 7,5 3,5 200–400 nm között 7,5 7,5 200 nm alatt 7,5 11,5 Kézi visszaváltó pont 5 11,5

Magyarországon havonta mintegy 300 millió palackot váltanak vissza, ám a forgalom korántsem egyenletes: a hipermarketekben sokszor sorban kell állni, míg a kisboltokban jóval kisebb a terhelés. A MOHU szerint ezen most változtatni kell, ezért szeptember 1-től életbe lép az új rendszer – írta meg a Pénzcentrum.

A láncok tiltakoznak, a MOHU kitart

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint a kereskedők komoly kifogásokat emeltek. Mint elmondta, augusztus elején kaptak egy levelet, amelyben a MOHU egyoldalúan közölte: a 400 négyzetméternél nagyobb boltok szeptembertől a mostani 7,5 forint helyett csak 3,5 forintot kapnak palackonként.

A MOHU ugyanakkor hangsúlyozza: eddig mintegy 18 milliárd forintot fizettek ki a kereskedőknek, ennek túlnyomó része a nagy láncokhoz került. A változtatás célja, hogy a kisebb boltok nagyobb szeletet kapjanak a tortából, így több településen váljon egyszerűbbé a visszaváltás.

A palackvisszaváltás díja: boltnélküli visszaváltó pontok

A MOHU adatai szerint a Re-pont automaták európai szinten is kiemelkedő, 95%-os rendelkezésre állással működnek, ám sok boltban gondot okoz, hogy a napi tisztítást nem végzik el. A társaság szerint a kezelési díj pontosan ezt a feladatot is fedezi, ennek ellenére a boltok 80 százalékában nem történik meg maradéktalanul.

A jövőben azonban újítás is várható: a MOHU megerősítette, hogy dolgoznak a „boltnélküli visszaváltó pontok” kialakításán, ahol az utalványokat azonnal készpénzre lehet váltani.