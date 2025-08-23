augusztus 23., szombat

Bence névnap

24°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óriási dobás

36 perce

Nagyot lép a Lidl, ilyen újdonság még nem került a polcokra

Címkék#eszköz#készülék#Lidl Plus#Parkside

A Lidl nagyot gurít, olyasmit hoz a polcokra, ami sokak kedvence lehet a kertben. A Parkside újdonsága több funkciót rejt magában, így igazi Jolly Jokernek számít.

Maszlag Edina

Különleges ajánlattal rukkol elő a német áruházlánc. Olyan Parkside termék jelenik meg, amely igazi többfunkciós megoldást kínál a vásárlóknak. A Lidl saját márkás szerszámait sokan kedvelik, mivel megbízhatóak és ár-érték arányban is kimagaslóak. A fúrógépektől a kerti szerszámokig rengeteg eszköz megtalálható a háztartásokban. 

Megjelent a Parkside új terméke.
A Lidl új Parkside gépe a kerti munkák igazi mindeneseként érkezik az üzletekbe. Fotó: Lidl

A Parkside egyik legsokoldalúbb gépével rukkoltak elő

A Lidlben 2025. augusztus 25-től a készlet erejéig megvásárolható lesz egy olyan benzines készülék, ami négy szerszám egyben – írja a Mindmegette. Az eszköz egyetlen cserélhető előtét-rendszerrel használható fűszegélynyíróként, gyomvágóként, ágvágóként és sövényvágóként is. A gép erős, 1,4 kW-os benzinmotorral működik, munkamagassága elérheti a 3,5 métert is. Olyan kényelmi funkciókkal is rendelkezik, mint a komfort hevederrendszer vagy a gyors előtétcsere.

Ennyit spórolhatunk

A készülék ára 59 999 forint, de a Lidl Plus applikáció használatával akár 10 000 forintot is lehet spórolni. A termékhez hároméves garancia is jár, ehhez csak a vásárlást igazoló blokkot kell megtartanunk. Ezt bármelyik Lidl üzletben tudjuk érvényesíteni. Fontos azonban azt is észben tartani, hogy az akció csak augusztus 25 és 27-e között érvényes. 

Újdonsággal bővül a Lidl kerti kínálata

A német áruházlánc a nyár folyamán több hasznos kerti eszközt is kínált. Az öntözőzsáktól a robotfűnyíróig számos terméket beszerezhettünk az üzleteikben. Most azonban egy igazi újdonsággal rukkoltak elő.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu