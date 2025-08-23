36 perce
Nagyot lép a Lidl, ilyen újdonság még nem került a polcokra
A Lidl nagyot gurít, olyasmit hoz a polcokra, ami sokak kedvence lehet a kertben. A Parkside újdonsága több funkciót rejt magában, így igazi Jolly Jokernek számít.
Különleges ajánlattal rukkol elő a német áruházlánc. Olyan Parkside termék jelenik meg, amely igazi többfunkciós megoldást kínál a vásárlóknak. A Lidl saját márkás szerszámait sokan kedvelik, mivel megbízhatóak és ár-érték arányban is kimagaslóak. A fúrógépektől a kerti szerszámokig rengeteg eszköz megtalálható a háztartásokban.
A Parkside egyik legsokoldalúbb gépével rukkoltak elő
A Lidlben 2025. augusztus 25-től a készlet erejéig megvásárolható lesz egy olyan benzines készülék, ami négy szerszám egyben – írja a Mindmegette. Az eszköz egyetlen cserélhető előtét-rendszerrel használható fűszegélynyíróként, gyomvágóként, ágvágóként és sövényvágóként is. A gép erős, 1,4 kW-os benzinmotorral működik, munkamagassága elérheti a 3,5 métert is. Olyan kényelmi funkciókkal is rendelkezik, mint a komfort hevederrendszer vagy a gyors előtétcsere.
Ennyit spórolhatunk
A készülék ára 59 999 forint, de a Lidl Plus applikáció használatával akár 10 000 forintot is lehet spórolni. A termékhez hároméves garancia is jár, ehhez csak a vásárlást igazoló blokkot kell megtartanunk. Ezt bármelyik Lidl üzletben tudjuk érvényesíteni. Fontos azonban azt is észben tartani, hogy az akció csak augusztus 25 és 27-e között érvényes.
Újdonsággal bővül a Lidl kerti kínálata
A német áruházlánc a nyár folyamán több hasznos kerti eszközt is kínált. Az öntözőzsáktól a robotfűnyíróig számos terméket beszerezhettünk az üzleteikben. Most azonban egy igazi újdonsággal rukkoltak elő.
Megvannak a Szerencsekoncertek állomásai Csongrád-Csanádban, íme a helyszínek és időpontok
Még el sem indult a jövő évad jegyértékesítése, máris telt házas előadással büszkélkedhet a Szabadtéri