Nagyot lép a Lidl, ilyen újdonság még nem került a polcokra

Különleges ajánlattal rukkol elő a német áruházlánc. Olyan Parkside termék jelenik meg, amely igazi többfunkciós megoldást kínál a vásárlóknak. A Lidl saját márkás szerszámait sokan kedvelik, mivel megbízhatóak és ár-érték arányban is kimagaslóak. A fúrógépektől a kerti szerszámokig rengeteg eszköz megtalálható a háztartásokban.

A Lidl új Parkside gépe a kerti munkák igazi mindeneseként érkezik az üzletekbe. Fotó: Lidl

A Parkside egyik legsokoldalúbb gépével rukkoltak elő

A Lidlben 2025. augusztus 25-től a készlet erejéig megvásárolható lesz egy olyan benzines készülék, ami négy szerszám egyben – írja a Mindmegette. Az eszköz egyetlen cserélhető előtét-rendszerrel használható fűszegélynyíróként, gyomvágóként, ágvágóként és sövényvágóként is. A gép erős, 1,4 kW-os benzinmotorral működik, munkamagassága elérheti a 3,5 métert is. Olyan kényelmi funkciókkal is rendelkezik, mint a komfort hevederrendszer vagy a gyors előtétcsere.

Ennyit spórolhatunk

A készülék ára 59 999 forint, de a Lidl Plus applikáció használatával akár 10 000 forintot is lehet spórolni. A termékhez hároméves garancia is jár, ehhez csak a vásárlást igazoló blokkot kell megtartanunk. Ezt bármelyik Lidl üzletben tudjuk érvényesíteni. Fontos azonban azt is észben tartani, hogy az akció csak augusztus 25 és 27-e között érvényes.

Újdonsággal bővül a Lidl kerti kínálata

A német áruházlánc a nyár folyamán több hasznos kerti eszközt is kínált. Az öntözőzsáktól a robotfűnyíróig számos terméket beszerezhettünk az üzleteikben. Most azonban egy igazi újdonsággal rukkoltak elő.