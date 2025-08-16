37 perce
Figyelmeztet a hatóság: senki ne igyon ezekből a poharakból, mert veszélyes az egészségre
Visszahívják a virágmintás üvegpoharakat, mert veszélyes lehet az egészségre
Veszélyes anyag kioldódása miatt visszahívja a TEDi Árukereskedelmi Kft. a boltjaiban forgalmazott, virágmintás üvegpoharakat – tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A döntésre azért volt szükség, mert a lengyelországi hatóságok határérték feletti ólom- és kadmiumtartalmat mértek a termékekben.
A riasztás az Európai Unió gyors élelmiszer- és takarmánybiztonsági rendszerén (RASFF) keresztül érkezett.
A kifogásolt poharak Kínából származnak, és Németországon keresztül jutottak el a magyarországi TEDi üzletekbe. A magyar hatóságok együttműködve a forgalmazóval már megkezdték a termékek kivonását és visszahívását. A visszagyűjtött áruk további sorsát az illetékes hatóság folyamatosan nyomon követi.
Érintett termékek
- S_Pohár 250 ml, 3 darabos – Vonalkód: 19890001011000000300
- S_Pohár 280 ml, 3 darabos – Vonalkód: 11438001011000000300
- S_Pohár 310 ml, 3 darabos – Vonalkód: 41677001011000000300
Értékesítési időszak: 2025. január 23. – július 2.
Importőr: TEDi GmbH & Co. KG, Németország
Miért veszélyes?
Az ólom és a kadmium olyan mérgező nehézfémek, amelyek hosszú távon súlyos egészségkárosodást okozhatnak. Felszaporodhatnak a szervezetben, károsíthatják a vesét, az idegrendszert, és növelhetik bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát.
Mit tegyünk a pohárral, ha megvettük?
Aki vásárolt az említett termékből, a fenti azonosítókkal, semmiképp ne használja tovább! A termékeket a TEDi üzleteibe lehet visszavinni, ahol a cég gondoskodik a visszavételről.
