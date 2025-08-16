augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

32°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

37 perce

Figyelmeztet a hatóság: senki ne igyon ezekből a poharakból, mert veszélyes az egészségre

Címkék#pohár#TEDi#Kína#Németország

Visszahívják a virágmintás üvegpoharakat, mert veszélyes lehet az egészségre

Patakfalvi Ádám

Veszélyes anyag kioldódása miatt visszahívja a TEDi Árukereskedelmi Kft. a boltjaiban forgalmazott, virágmintás üvegpoharakat – tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felhívása, amely a veszélyes pohárra hívja fel a figyelmet.
Aki vett a pohárból, ne használja, mert veszélyes. Fotó: NKFH

A döntésre azért volt szükség, mert a lengyelországi hatóságok határérték feletti ólom- és kadmiumtartalmat mértek a termékekben. 

A riasztás az Európai Unió gyors élelmiszer- és takarmánybiztonsági rendszerén (RASFF) keresztül érkezett.

A kifogásolt poharak Kínából származnak, és Németországon keresztül jutottak el a magyarországi TEDi üzletekbe. A magyar hatóságok együttműködve a forgalmazóval már megkezdték a termékek kivonását és visszahívását. A visszagyűjtött áruk további sorsát az illetékes hatóság folyamatosan nyomon követi.

Érintett termékek

  • S_Pohár 250 ml, 3 darabos – Vonalkód: 19890001011000000300
  • S_Pohár 280 ml, 3 darabos – Vonalkód: 11438001011000000300
  • S_Pohár 310 ml, 3 darabos – Vonalkód: 41677001011000000300

Értékesítési időszak: 2025. január 23. – július 2.
Importőr: TEDi GmbH & Co. KG, Németország

Miért veszélyes?

Az ólom és a kadmium olyan mérgező nehézfémek, amelyek hosszú távon súlyos egészségkárosodást okozhatnak. Felszaporodhatnak a szervezetben, károsíthatják a vesét, az idegrendszert, és növelhetik bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát.

Mit tegyünk a pohárral, ha megvettük?

Aki vásárolt az említett termékből, a fenti azonosítókkal, semmiképp ne használja tovább! A termékeket a TEDi üzleteibe lehet visszavinni, ahol a cég gondoskodik a visszavételről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu