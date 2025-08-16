Figyelmeztet a hatóság: senki ne igyon ezekből a poharakból, mert veszélyes az egészségre

Veszélyes anyag kioldódása miatt visszahívja a TEDi Árukereskedelmi Kft. a boltjaiban forgalmazott, virágmintás üvegpoharakat – tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Aki vett a pohárból, ne használja, mert veszélyes. Fotó: NKFH

A döntésre azért volt szükség, mert a lengyelországi hatóságok határérték feletti ólom- és kadmiumtartalmat mértek a termékekben.

A riasztás az Európai Unió gyors élelmiszer- és takarmánybiztonsági rendszerén (RASFF) keresztül érkezett.

A kifogásolt poharak Kínából származnak, és Németországon keresztül jutottak el a magyarországi TEDi üzletekbe. A magyar hatóságok együttműködve a forgalmazóval már megkezdték a termékek kivonását és visszahívását. A visszagyűjtött áruk további sorsát az illetékes hatóság folyamatosan nyomon követi.

Érintett termékek

S_Pohár 250 ml, 3 darabos – Vonalkód: 19890001011000000300

S_Pohár 280 ml, 3 darabos – Vonalkód: 11438001011000000300

S_Pohár 310 ml, 3 darabos – Vonalkód: 41677001011000000300

Értékesítési időszak: 2025. január 23. – július 2.

Importőr: TEDi GmbH & Co. KG, Németország

Miért veszélyes?

Az ólom és a kadmium olyan mérgező nehézfémek, amelyek hosszú távon súlyos egészségkárosodást okozhatnak. Felszaporodhatnak a szervezetben, károsíthatják a vesét, az idegrendszert, és növelhetik bizonyos daganatos megbetegedések kockázatát.

Mit tegyünk a pohárral, ha megvettük?

Aki vásárolt az említett termékből, a fenti azonosítókkal, semmiképp ne használja tovább! A termékeket a TEDi üzleteibe lehet visszavinni, ahol a cég gondoskodik a visszavételről.