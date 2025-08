Ennyit hajlandók kifizetni a szegedi szülők az albérletre – de van, aki inkább lakást venne az Otthon Start programmal

Vészesen közeleg a tanév, a szegedi albérletek most kelendőek igazán. A hallgatók, de gyakran a szüleik is, számos szempontot mérlegelnek a végső döntés előtt. Az eladói oldalt már sokszor megírtuk, ám a szülői oldallal és felelősséggel még nem foglalkoztunk. Márta Róbert, a szegedi Ingatlan Cafe értékesítője, aki nap mint nap lakások bérbeadásával foglalkozik, összefoglalta, mi az, ami most a legfontosabb a szülőknek.

A szegedi albérletek rendkívül drágák, sok család csak a kollégiumokat tudja megfizetni. Fotó: Shutterstock

A szegedi albérletek diákoknak, ezek a szempontok számítanak

– A leglényegesebb szempont mindig a biztonság – kezdte beszélgetésünket Márta Róbert. A szülők szeretnék, ha gyermekük biztonságos környéken lakna. Szegeden több ilyen városrész is akad, ugyanakkor vannak olyan, kétes hírű területek, ahová nem szívesen költöztetnék gyermekeiket. Nem elhanyagolandó szempont, hogy az épület kívül-belül rendezett és jól karbantartott legyen. Műszakilag modernizált lakásban lakjanak, ahol a falból nem lógnak ki a konnektorok és stabil a villanyhálózat. Fontos még számukra a megfelelő minőségű nyílászárók és a korszerű fűtésrendszer. Különösen kerülendők a régi, konvektoros fűtésű, nagy belmagasságú ingatlanok, ahol a fűtésszámla kiszámíthatatlanul magasra ugrik – tette hozzá az ingatlanértékesítő.

Albérlet vagy kollégium

A szülők általában azt szeretnék, hogy rezsivel együtt személyenként 70–90 ezer forint közötti összeget kelljen kifizetniük. Természetesen vannak, akiknek a 130–150 ezer forintos lakások is beleférnek, de a többségnek ez a sáv a reális összeg. Habár a kollégium sokkal olcsóbb lakhatást kínál, a legtöbben mégis két-három fős lakóközösségben keresnek otthont. A magánszféra és a nyugodt környezet a kollégiumban ritkán adatik meg, viszont az albérlet drágább, és esetében nagyobb a felelősségvállalás.

Egy édesanya, akinek gyermeke szeptembertől egyetemre indul, lapunknak elmondta, hogy mivel ők is albérletben laknak, így náluk gyorsan eldőlt, hogy nem tudnának még egy lakást finanszírozni.

– A gyermekemnek nagyon speciális tanulási szokásai vannak, ezért sokáig hezitáltunk, mert tudtuk, hogy a kollégiumi környezet nem ugyanaz. De végül a kollégium mellett döntöttünk – mesélte az édesanya.