Csődveszélybe került egy népszerű üzletlánc – a budapesti után a szegedi is bezárhat?

Másodszor került a csőd szélére a Magyarországon is működő Claire's. A ruházati kiegészítőket árusító üzletlánc először 2018-ban vált fizetésképtelenné, most ismét egy hasonló helyzet fenyegeti. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések partnereikkel a jövőbeni működésről, ám további részletek még nem derültek ki. A napokban már bezárt egy magyarországi üzletük, ezért megkérdeztük az Árkádot arról, hogy ugyanez a sors fenyegeti-e a szegedi Claire's boltot is.

Bezárás fenyegeti a Claire's ruházati kiegészítőket árusító üzletláncot. A szegedi Claire's sorsa mi lesz? Fotó: Kuklis István / Archív fotó

Megtudtuk, vajon bezár-e a szegedi Claire's

Magyarországon a Claire's 15 üzletet működtet, többségük Budapesten található. Szegeden mindössze csak egy bolt jutott belőle. A Köki Bevásárlóközpontban működő Claire's üzlet a napokban bezárt, ám információink szerint ennek nincs köze a cég csődjéhez. Ugyanakkor az amerikai anyavállalat pénzügyi nehézségei a későbbiekben befolyásolhatják a magyarországi boltok működését is. Orosz Tamás, az Árkád Szeged center menedzsere lapunknak azt nyilatkozta, hogy a szegedi üzlet továbbra is működik, egyelőre nem fenyegeti a bezárás veszélye. A közeljövőben még nem kell attól tartani, hogy egyik napról a másikra megszűnik a ruházati kiegészítőket árusító üzletlánc Szegeden.

Az Origo úgy írja, hogy a csődvédelem kérelmezése elkerülhetetlen lépés volt. Miközben folynak a tárgyalások a cég jövőjéről, az üzletek nyitva maradnak, különösen Észak-Amerikában és az Egyesült Királyságban. A Claire's 17 országban van jelen, összesen több mint 2700 üzlettel Észak-Amerikában és Európában. Az Egyesült Királyságban mintegy 280 üzlet működik, ami jelentős csökkenés a 2018-as első csőd idején még 370-et számláló bolthálózathoz képest. Akkor még sikerült megmenteni a céget. A vállalat szerint a nehézségek hátterében az élesedő verseny áll, különösen az olyan ázsiai online piacterek térnyerése, mint a Shein és a Temu.