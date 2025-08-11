Felújítandó nyaraló helyett inkább luxus családi házat válassz: erre elég egy balatoni ingatlan ára

2,5 milliárd forintba kerül egy építési telek, 600 millió forintba pedig egy nyaraló a Balaton partján. Bár Szeged árai sem alacsonyak, ennyiért már egy szegedi családi ház is elérhető. Megnéztük, mennyiért lehet Szegeden ingatlant venni a balatoni árakhoz képest.

Habár egy szegedi családi ház nem tóparti, mégis sokkal nagyobb komfortot adhat számunkra. Fotó: Openhouse

Balatoni nyaraló vagy szegedi családi ház?

Álom és kívánság egy balatoni nyaraló, de érdemes megnézni, mit kapunk a pénzünkért egy másik városban, például Szegeden. Egy siófoki panorámás nyaraló ára jelenleg 660 millió forint körül alakul, míg Szegeden a luxus kategóriás, medencés, jakuzzis családi ház ára kicsit kevesebb, 425 millió forint. A Siófok Aranypartján található, 580 négyzetméteres nyaraló egy viszonylag nagy alapterületű ingatlan a régióban. Az értékét a legjobban megnövelő szempont a panorámás fekvés, valamint a városközpont és a hajókikötő közelsége. Az ár – 660 millió forint – kiemelkedően magas, ami elsősorban befektetők számára elfogadható. A képek alapján nem tűnik egy korszerű ingatlannak, ezért ráférne egy nagyobb felújítás, ami tovább növelheti az amúgy is magas összeget.

Ezzel szemben Szegeden ebből az összegből akár 11 darab, maximum 60 millió forintos lakást is vásárolhatunk. Ennyiért már bőven akad választék: jellemzően belvárosi, téglaépítésű, használt vagy új építésű otthonokat, megfelelő méretű és komfortos lakótérrel. Emellett a családi házak piacán is találunk kiemelkedő ajánlatot: egy majdnem 400 négyzetméteres, luxus színvonalú családi ház medencével és jakuzzival, amely mindent kínál, amit egy modern, kényelmes otthon nyújthat.

Természetesen a két ingatlan nem hasonlítható össze teljes mértékben. A Balaton, a magyar tenger nem tehető fel egy lapra Szegeddel. Ugyanakkor Szeged környékén is bőven akadnak kikapcsolódási lehetőségek: folyók, tavak, fürdők, turisztikai látványosságok, gasztronómia és kulturális programok. Így itt is megteremthető a harmonikus életmód, akár természetközeli környezetben is.

Míg a balatoni ingatlan árát elsősorban a helyszín és a turisztikai vonzerő indokolja, addig Szegeden a luxusszolgáltatások miatt kapjuk meg a pénzünkért a magas komfortot. Az árkülönbség jelentős, több mint 200 millió forint, ami miatt tényleg érdemes átgondolni, hogy milyen céllal vásárolunk ingatlant. A befektetés vagy családi otthon a legfontosabb. Egyébként nem a 660 millió a legnagyobb összeg a balatoni ingatlanpiacon, egy telek például több mint 2 milliárd forintot kóstál. Találtunk nyaralót 380 millióért, 320-ért, majd 246 millió forintért is.