150 millióból álomotthon? Mutatjuk, milyen Szegedi családi ház épülhet az Otthon Startból!

A legfrissebb, csütörtöki bejelentések hatására ismét élénkül a kereslet az ingatlanpiacon, különösen a saját otthonra vágyók körében. Körmöczi Csaba, a Terra-Ép Magyarország kereskedelmi igazgatója szerint 150 millió forintból már egészen kényelmes, kompromisszummentes családi ház építhető. Mutatjuk, hogy pontosan milyen szegedi családi ház építhető az Otthon Start programból.

Megindult az érdeklődés az újépítésű, szegedi családi házak iránt. Fotó: Shutterstock

Ilyen lehet egy újépítésű, szegedi családi ház

– Mi is vizsgáljuk még a részleteket, de úgy tűnik, hogy 120 millió forintból egy igazán jó háromszobás ház építhető. A fennmaradó összegből egy átlagos, akár 30 milliós szegedi telek is megvásárolható. Így összességében nagyon szép otthonok valósulhatnak meg ebből a keretből – nyilatkozta lapunknak Körmöczi Csaba. Hozzátette, hogy a magyar ember fejében a tégla és a hagyományos szerkezet számít megbízhatónak, de a technológia folyamatosan fejlődik. A tégla vagy a könnyűszerkezetes házak árainak tekintetében nincs számottevő eltérés, csupán az építés gyorsaságában és az egyéni igényekben különböznek.

Az Otthon Start program keretéből egy igen korszerű és energiahatékony családi ház is építhető. A szabályozások szerint az új építésű házak vagy lakások esetében kötelező valamilyen megújuló energiaforrást alkalmazni. Ez legtöbbször hőszivattyút vagy napelemet jelent.

– Jelenleg a napelem megtérülése kérdéses a szabályozás miatt, de a hőszivattyús rendszer megbízhatóbb választás lehet, mivel nemcsak fűtést, hanem hűtést is biztosít, és más, kényelmesebb hőérzetet ad, mint egy klíma – tudtuk meg a kereskedelmi igazgatótól. Kiemelte, hogy bár ezek a rendszerek drágábbak, hosszú távon gazdaságosabbak, és már kisebb házak esetében is népszerűek.

A bejelentett Otthon Start program miatt sokan kivártak eddig az építkezésekkel, de most újabb hullám indulhat. Körmöczi Csaba szerint most érzékelhető egy nagyobb érdeklődés: sokan most akarják beadni a kérelmet, telket keresnek, vagy terveztetnek a kivitelezőkkel. Ez az aktivitás általában akkor ugrik meg, amikor új támogatási formákat vezetnek be, mint például az Otthon Start program – tudtuk meg tőle.