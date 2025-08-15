50 százalékos drágulás három év alatt? Ez történik most a szegedi ingatlanpiacon

A szegedi ingatlanpiac az elmúlt években alaposan átalakult. Ennek egyik fő mozgatórugója a BYD gyár 2023-as év végi bejelentése volt. Ez a fordulat olyan befektetési hullámot indított el a városban, amely alapjaiban változtatta meg a lakóingatlanok keresletét, kínálatát és árait. Mutatjuk, mennyivel drágult a piac, és azt is, hogy ez pontosan mit jelent a gyakorlatban.

A szegedi ingatlanpiac alapos átalakuláson ment keresztül. Illusztráció: Shutterstock

Ennyit drágult a szegedi ingatlanpiac

A Bankmonitor portál azt írja, hogy 2024 januárjában a szegedi lakóingatlanok iránti érdeklődés 68 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. Ez az emelkedés nem egyszeri fellángolás volt, hanem az év egészében kitartott. A legtöbb ingatlan gyorsan gazdára talált, miközben az árak meredeken nőttek.

– Különösen látványos volt a 40–50 millió forint alatti lakóingatlanok árának növekedése, amelyek nagyjából 50 százalékkal drágultak az elmúlt két–három évben. Ezek a legalsó árszegmensbe tartozó panellakások elsősorban a kisebb befektetők és az első lakást vásárlók célpontjai voltak – tapasztalta Bozsó Bence, a szegedi Limit Ingatlaniroda vezetője. Hozzátette, hogy ez a szegmens lett az árrobbanás legnagyobb nyertese, míg a vásárlók és a bérlők számára egyre nehezebb lett a megfizethető lakhatás megtalálása.

Nemcsak az ingatlanárak, de az albérleti díjak is emelkedtek Szegeden, bár sokkal visszafogottabb ütemben. Az utóbbi két–három évben a bérleti díjak évente körülbelül 5–10 százalékkal nőttek, ami Bozsó Bence szerint körülbelül 10–15 ezer forintos átlagos emelkedést jelentett havonta. Ez az emelkedés ugyan alulmúlta az ingatlanárak robbanásszerű növekedését, mégis érezhetően nehezítette a helyi lakosok lakhatási költségeit. Az ingatlanközvetítő ugyanakkor kiemelte, hogy a bérleti díjak szerencsére nem voltak inflációkövetők, sőt, több tulajdonostól is azt kérték, hogy mérsékeljék az ingatlanuk bérbeadásának díját.

Egy egyetemista számára ma már egyre nehezebb megfizethető életet élni Szegeden. Nemcsak az albérletek és a megélhetési költségek, hanem az egyéb kiadások is jelentősen megnőttek. A Szegedi Közlekedési Társaság 2022-ben emelte meg először a helyi közlekedési bérletek árait. Azóta szinte minden évben, ha csak minimálisan is, de érezhetően drágult a szegedi tömegközlekedés használata.