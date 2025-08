Nagy változás előtt a szegedi ingatlanpiac, szeptemberben jöhet a nem várt fordulat

Változások és meglepő fordulatok jöhetnek a szegedi ingatlanpiac területén. Az egyetemi felvételik és az új támogatási lehetőségek együttes hatása idén nyáron különösen mozgást indított be a szegedi lakások helyzetében. A kereslet megugrott, főleg a kisebb, 1-3 szobás lakások iránt, de az árak egyelőre még nem követték le ezt a hullámot, legalábbis nem látványosan. Ám ahogyan közeledik a szeptember, ez majd úgy változik.

A szegedi ingatlanpiacot alaposan átírja a szeptemberben induló Otthon Start program. Fotó: Török János

Így alakulhat a szegedi ingatlanpiac szeptembertől

– Most újra divat lett, hogy a szülők lakást vesznek a gyereknek albérlet helyett. A piacot nemcsak ez mozgatja, hanem az otthonteremtési hitelek és az Otthon Start Program – fogalmazott Bozsó Bence a Limit Ingatlaniroda tulajdonosa és irodavezetője.

Leginkább a 40-50 millió forint közötti, 1-3 szobás lakásokat keresik. A kétszobás lakások a legkeresettebbek, de a háromszobásokra is van érdeklődés. Ezeknek egy része otthonteremtés céljából, másik része pedig albérlet-helyettesítőként kerül szóba, főként az egyetemisták miatt.

Bozsó Bence szerint bár megnőtt az érdeklődés, egyelőre még nem indult el az áremelkedés.

A legtöbben most még csak nézelődnek, kevés az azonnali szerződéskötés. Azok, akik készpénzes vevők, próbálnak még alkudni, míg az eladók inkább kivárnak, vagy kevesebbet engednek az árból.

– Aki eddig hajlott volna egy nagyobb alkura, most inkább kivárja a szeptembert. Egyre többen remélik, hogy akár alku nélkül is sikerülhet eladni az ingatlant – mesélte Bozsó Bence.

A tulajdonosok, akik eddig kiadták lakásaikat, nem kezdtek el tömegesen eladni. Az árak ugyan már most is magasak, de még nem ugrottak meg, ezért nem éri meg kiszállni. Ha lenne egy 10-20 százalékos áremelkedés, lehet, hogy megmozdulnának, de most még kivárnak – mondta az ingatlanos. Hozzátette, hogy a szeptemberi és az októberi hónap lehet a vízválasztó. Addigra ugyanis várhatóan beindulnak az adásvételi szerződések, különösen az új Otthon Start program hatására.

A szabályok ráadásul napról napra megengedőbbek, például már használati megosztásos ingatlanra is igényelhető, ami sok sorházat vagy ikerházat érinthet.

– Ha visszanézünk majd az idei év adásvételi számaira, szerintem szeptember kiugró hónap lesz országosan is – zárta beszélgetésünket Bozsó.