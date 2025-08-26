Szegvár lakói fellélegezhetnek: korszerűbb utak és biztonságosabb terek várnak rájuk

Szegvár önkormányzata a támogatói döntést már megkapta, amint a forrás megérkezik, elkezdhetik a munkát.

A körforgalomnál lévő játszótérre is szerelnek majd fel kamerákat. Fotó: Kovács Erika

Szegvár önkormányzata a közterületeket védené a kamerákkal

– Szeretnénk kamerát felszereltetni a két játszóterünkre és a piactérre is. Szerencsére ritkán fordul elő rongálás, de olykor a nagyobbak nem rendeltetésszerűen használják a játékokat, vagy fiatal felnőttek ülnek ott esténként, isznak, dohányoznak – egyik sem való a játszótérre. A kamerák visszatartó erőt jelentenek majd, és ha rongálás történik, a felelősök számon kérhetők – mondta Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere. Hozzátette, a kamerák a rendőrség munkáját is segítik, és nagyobb biztonságot adnak a lakosságnak.

Öt utcában lesz munka

A Versenyképes Járások Program révén elnyert összeg nagyobbik részét útfelújításra fordítja az önkormányzat.

– A támogatás 39 millió forintját útfelújításra költjük, ebből körülbelül 3000 négyzetméter aszfalt újulhat meg. Az érintett szakaszok: a Táncsics Mihály utca a 24. és 46. szám között, a Damjanich utca a 19. és 29. szám között, valamint a Szegfű, a Jókai és a Kárász utca – sorolta a polgármester.

Az útfelújítás tavasszal indul

Navracsics Tibor minisztertől az önkormányzat már megkapta a támogatói okiratot. Amint a pénz a számlájukra érkezik, hozzálátnak a munkákhoz, elsőként a kamerák telepítéséhez. Az útfelújításokat azonban csak tavasszal kezdik el, hogy az időjárás megfelelő legyen.