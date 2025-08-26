augusztus 26., kedd

Izsó névnap

27°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Versenyképes Járások Program

35 perce

Szegvár lakói fellélegezhetnek: korszerűbb utak és biztonságosabb terek várnak rájuk

Címkék#Versenyképes Járások Program#szegvár önkormányzat#Szabó Tibor György#Navracsics Tibor

Szegvár 48 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Versenyképes Járások Programban. A település a forrást utak felújítására, valamint a két játszótér és a piactér bekamerázására fordítja. Az önkormányzat az előbbire 39 milliót, az utóbbira 9 millió forintot használ fel a pályázat jóvoltából.

Kovács Erika

Szegvár önkormányzata a támogatói döntést már megkapta, amint a forrás megérkezik, elkezdhetik a munkát.

Korszerűsítik a tereket Szegváron.
A körforgalomnál lévő játszótérre is szerelnek majd fel kamerákat. Fotó: Kovács Erika

Szegvár önkormányzata a közterületeket védené a kamerákkal

– Szeretnénk kamerát felszereltetni a két játszóterünkre és a piactérre is. Szerencsére ritkán fordul elő rongálás, de olykor a nagyobbak nem rendeltetésszerűen használják a játékokat, vagy fiatal felnőttek ülnek ott esténként, isznak, dohányoznak – egyik sem való a játszótérre. A kamerák visszatartó erőt jelentenek majd, és ha rongálás történik, a felelősök számon kérhetők – mondta Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere. Hozzátette, a kamerák a rendőrség munkáját is segítik, és nagyobb biztonságot adnak a lakosságnak.

Öt utcában lesz munka

A Versenyképes Járások Program révén elnyert összeg nagyobbik részét útfelújításra fordítja az önkormányzat.

– A támogatás 39 millió forintját útfelújításra költjük, ebből körülbelül 3000 négyzetméter aszfalt újulhat meg. Az érintett szakaszok: a Táncsics Mihály utca a 24. és 46. szám között, a Damjanich utca a 19. és 29. szám között, valamint a Szegfű, a Jókai és a Kárász utca – sorolta a polgármester.

Az útfelújítás tavasszal indul

Navracsics Tibor minisztertől az önkormányzat már megkapta a támogatói okiratot. Amint a pénz a számlájukra érkezik, hozzálátnak a munkákhoz, elsőként a kamerák telepítéséhez. Az útfelújításokat azonban csak tavasszal kezdik el, hogy az időjárás megfelelő legyen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu