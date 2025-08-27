Jóval több mint százezret buknának a vármegyében az átlagfizetésből élők, ha Magyar Péter adóztatná őket

Hatalmas életszínvonal-romlást okozhat Magyarországon Magyar Péter adórendszer-javaslata. Eltörölné az egykulcsos szja-rendszert és visszatérne a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz. A mostani adószint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna, az átlagbér már a 22 százalékos adósávba esne. A legfelső adókulcs 33 százalékos lenne

A háromsávos szja-rendszer csökkentené az átlagkeresetet. Illusztráció: Shutterstock

Az Index által kedden közölt dokumentum szerint a háromsávos adórendszer a következőképpen alakulna:

évi bruttó 5 millió forint alatt maradna a mostani 15 százalékos szja,

bruttó 5 és 15 millió forint között már 22 százalékos adót kellene fizetni,

bruttó 15 millió forint felett pedig 33 százalékos kulcs lépne életbe.

A tények számokban

Ez azt jelenti, hogy már havi bruttó 416 ezer forintos fizetés felett magasabb adót kellene befizetni a mostaninál, vagyis még az átlagkeresetnél kevesebbet keresők is rosszabbul járnának.

Például: Aki a KSH által mért mediánbért keresi (2025 májusában ez bruttó 562 300 forint volt), annak a mostani 84 345 forint helyett már 94 586 forint szja-t vonnának le. Ez kb. 10 ezer forinttal kevesebb nettót jelentene havonta (nettó 373 930 helyett 363 659 forint).

Aki pedig az országos átlagbért keresi (bruttó 702 800 forint), annak, annak az adója a mostani 105 420 forint helyett már 125 496 forint lenne. Ez több mint 20 ezer forint adónövekedést hozna – tájékoztat a Világgazdaság.

Tehát a nettó bér pozíciója jelentősen romlana már az átlagkeresetnél is:

a magasabb adósáv miatt az eddigi 467 362 forint helyett

447 286 forintra csökkenne a tisztán hazavihető jövedelem.

A 33 százalékos adókulcsba beesők

A javaslat szerint 1 250 000 forint havi fizetés felett a legmagasabb adósáv lépne már életbe. Ez főként azokat érinti, akik bruttó 1 300 000 forintot keresnek. Ők jelenleg 195 000 forint személyi jövedelemadót fizetnek havonta, de a 33 százalékos kulcs mellett ez 262 380 forintra emelkedne. Ez azt jelenti, hogy a nettó keresetük 67 380 forinttal csökkenne, vagyis a mostani 831 250 forint helyett 763 870 forintot vihetnének haza.

A KSH adatai alapján ebbe a legfelső adósávba olyan foglalkozások esnének bele, mint a légi forgalmi irányítók, orvosok, bírók, de akár a mentőtisztek fizetése is elérheti ezt a szintet.

Az új szja-rendszer Csongrád-Csanádban

Megyénkben a jelenlegi első negyedéves bruttó átlagbér 583 454 Ft volt a KSH adatai szerint. A most érvényben lévő 15 százalékos szja levonással számolva ez havonta bruttó 495 936 Ft-ot jelent. Magyar Péter adózási rendszerében az ezzel a fizetéssel rendelkező munkavállaló bruttó 11 676 Ft-al keresne kevesebbet havonta, ami éves szinten bruttó 140 112 Ft-tal csökkentené a keresetét.