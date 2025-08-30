augusztus 30., szombat

Szegedi hírek

1 órája

Orvosok és nővérek is megsínylik a Tisza-adót Csongrád-Csanádban

Címkék#Magyar Péter#Tisza-csomag#Tisza-adó

Az egészségügyi dolgozóknak is komoly terheket hozhat a Tisza-adó. Mutatjuk, hogyan érinti őket a tervezet.

Delmagyar.hu

Döbbenetes pluszterheket rakna a Tisza-adó az egészségügyi dolgozók vállára is. A napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péter és pártja hatalomra kerülésük esetén megszüntetnék az egykulcsos szja-t, és progresszív adórendszert vezetnének be. Ez a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, sokaknak pedig a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A tervezet alapján évi 5 millió forintig maradna a 15 százalékos szja, 5 és 15 millió között már 22 százalék lenne a kulcs, míg a 15 millió feletti jövedelmeket 33 százalékos adóval terhelnék.

A Csongrád-Csanád vármegyei egészségügyi dolgozók is súlyos veszteséget szenvednének el a Tisza-adó miatt, amely havonta több tízezer forintos pluszterhet róna rájuk.
A Csongrád-Csanád vármegyei egészségügyi dolgozók is súlyos veszteséget szenvednének el a Tisza-adó miatt, amely havonta több tízezer forintos pluszterhet róna rájuk. Fotó: MW

A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedéves adatai szerint Csongrád-Csanád vármegyében az egészségügyi szolgáltatásban dolgozók – közfoglalkoztatottak nélkül – 563 469 forintos nettó átlagkeresetet visznek haza, ami 820 083 forintos bruttó bérnek felel meg. Bár az Orbán-kormány az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított az egészségügy finanszírozására – 2025-ben például több mint 300 milliárd forinttal jut több a szektorra, mint egy évvel korábban –, a Tisza-csomag ezeknek az erőfeszítéseknek az eredményét is veszélybe sodorhatja.

"Választást kell nyerni, utána mindent lehet" – fogalmazott egy kiszivárgott felvételen Magyar Péter, amely éppen a Tisza-adóról szól.

Így változna a Tisza-adó után a fizetés Csongrád-Csanádban

A Csongrád-Csanád vármegyei egészségügyi dolgozók bruttó 820 083 forintos átlagbére után jelenleg 123 012 forint személyi jövedelemadót fizetnek havonta. A Tisza Párt új javaslata szerint viszont ugyanez a kör már 123 012 forintos havi SZJA-t fizetne. Ezeket könnyen leellenőrizheti a kalkulátorral.

Ez azt jelenti, hogy:

  • éves szinten: +338 870 forinttal nőne a teher,
  • 4 év alatt összesen: +1 355 479 forintot vonnának el az érintett dolgozóktól.

A szakértők a Tisza-csomag egyik pusztító hatásaként a magasan képzett munkavállalók elvándorlását említik, mivel Csongrád-Csanád vármegyében az Orbán-kormány 2010-es regnálása óta stabilizálódott és évről évre nő az orvosok száma. Magyar Péterék terve ezen a téren is romokba dönthet egy 15 éve tartó építkezést.

De nem csak az egészségügyben dolgozókat érintené a Tisza Párt által tervezett változtatás: átlagbér mellett a vármegye legtöbb dolgozója szintén kevesebb pénzt vihetne haza.

Átver a Tisza

A tervezett változtatás különösen azért érdekes, mert a Tisza Párt korábban, a Nemzet Hangja konzultációban még az szja 9 százalékra csökkentéséről kérdezte az embereket. Most azonban egy olyan rendszer körvonalazódik, amely a lakosság jelentős részének adóemelést hozna.

