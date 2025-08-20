Veszélyes baktérium miatt hívják vissza a népszerű tusfürdőt – így ismerheted fel!

A Kneipp a 200 milliliteres „Aroma-Pflegedusche Lebensfreude” névre hallgató tusfürdő három tételében Burkholderia cepacia baktériumot mutattak ki, amely főleg a legyengült immunrendszerű embereknél jelenthet komoly egészségügyi kockázatot.

A Müller üzleteiben indult tusfürdő visszahívás az érintett tételeknél, miután veszélyes baktériumot találtak a termékben. Fotó: Müller

Ezeket a tételeket érinti a visszahívás

A visszahívás kizárólag a következő tételkódokat érinti:

2506917

2506918

2506919

A kódot a tusfürdő tubusának tetején találhatják meg a vásárlók.

Tusfürdő visszahívás: mit mond a Müller és a fogyasztóvédelem?

Az érintett tusfürdők értékesítését és forgalmazását azonnal leállították. A Müller üzleteiben a termék gond nélkül visszaváltható, ráadásul számla bemutatása nélkül is visszafizetik a teljes összeget.

A fogyasztóvédelmi hatóság hangsúlyozza: egészséges embereknél a tusfürdő használata nagy valószínűséggel nem okoz problémát, de a baktérium veszélyes lehet a legyengült immunrendszerűek számára, náluk fertőzést is kiválthat.

Mit tegyél, ha nálad is ott lapul?