33 perce
Veszélyes baktérium miatt hívják vissza a népszerű tusfürdőt – így ismerheted fel!
Figyelem, fürdőszobák réme! Visszahívta a Müller üzletláncban árusított 200 milliliteres tusfürdőt.
A Kneipp a 200 milliliteres „Aroma-Pflegedusche Lebensfreude” névre hallgató tusfürdő három tételében Burkholderia cepacia baktériumot mutattak ki, amely főleg a legyengült immunrendszerű embereknél jelenthet komoly egészségügyi kockázatot.
Ezeket a tételeket érinti a visszahívás
A visszahívás kizárólag a következő tételkódokat érinti:
- 2506917
- 2506918
- 2506919
A kódot a tusfürdő tubusának tetején találhatják meg a vásárlók.
Tusfürdő visszahívás: mit mond a Müller és a fogyasztóvédelem?
Az érintett tusfürdők értékesítését és forgalmazását azonnal leállították. A Müller üzleteiben a termék gond nélkül visszaváltható, ráadásul számla bemutatása nélkül is visszafizetik a teljes összeget.
A fogyasztóvédelmi hatóság hangsúlyozza: egészséges embereknél a tusfürdő használata nagy valószínűséggel nem okoz problémát, de a baktérium veszélyes lehet a legyengült immunrendszerűek számára, náluk fertőzést is kiválthat.
Mit tegyél, ha nálad is ott lapul?
- Ellenőrizd a tusfürdőd tetején lévő tételkódot!
- Ha az említett kódok valamelyike szerepel rajta, ne használd tovább!
- Vidd vissza bármelyik Müller üzletbe, és visszakapod a pénzt.
Figyelmeztet a hatóság: senki ne igyon ezekből a poharakból, mert veszélyes az egészségre
