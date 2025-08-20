augusztus 20., szerda

István névnap

31°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

33 perce

Veszélyes baktérium miatt hívják vissza a népszerű tusfürdőt – így ismerheted fel!

Címkék#baktérium#Aroma-Pflegedusche Lebensfreude#Müller

Figyelem, fürdőszobák réme! Visszahívta a Müller üzletláncban árusított 200 milliliteres tusfürdőt.

Delmagyar.hu

A Kneipp a 200 milliliteres „Aroma-Pflegedusche Lebensfreude” névre hallgató tusfürdő három tételében Burkholderia cepacia baktériumot mutattak ki, amely főleg a legyengült immunrendszerű embereknél jelenthet komoly egészségügyi kockázatot.

A Müller üzleteiben indult tusfürdő visszahívás az érintett tételeknél, miután veszélyes baktériumot találtak a termékben.
A Müller üzleteiben indult tusfürdő visszahívás az érintett tételeknél, miután veszélyes baktériumot találtak a termékben. Fotó: Müller

Ezeket a tételeket érinti a visszahívás

A visszahívás kizárólag a következő tételkódokat érinti:

  • 2506917
  • 2506918
  • 2506919

A kódot a tusfürdő tubusának tetején találhatják meg a vásárlók.

Tusfürdő visszahívás: mit mond a Müller és a fogyasztóvédelem?

Az érintett tusfürdők értékesítését és forgalmazását azonnal leállították. A Müller üzleteiben a termék gond nélkül visszaváltható, ráadásul számla bemutatása nélkül is visszafizetik a teljes összeget.

A fogyasztóvédelmi hatóság hangsúlyozza: egészséges embereknél a tusfürdő használata nagy valószínűséggel nem okoz problémát, de a baktérium veszélyes lehet a legyengült immunrendszerűek számára, náluk fertőzést is kiválthat.

Mit tegyél, ha nálad is ott lapul?

  • Ellenőrizd a tusfürdőd tetején lévő tételkódot!
  • Ha az említett kódok valamelyike szerepel rajta, ne használd tovább!
  • Vidd vissza bármelyik Müller üzletbe, és visszakapod a pénzt.

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu