Újabb üzemanyagár-emelés szombattól, ennyit fizetünk literenként

A nagykereskedelmi árak változása miatt a benzin és a gázolaj egyaránt bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe literenként.

Üzemanyagár-emelés mellett madárkiállítás is várja a látogatókat a hétvégén Magyarországon. Fotó: Karnok Csaba

Ez azt jelenti, hogy ha a kutak érvényesítik a változást a kiskereskedelmi árakban, a sofőrök szombattól ismét drágább tankolással számolhatnak.

A Magyar Ásványolaj Szövetség adatai alapján 2025. augusztus 22-én az átlagárak a következőképpen alakultak:

95-ös benzin: 581 Ft/liter

Gázolaj: 587 Ft/liter

A mostani, kisebb mértékű emelés ugyan nem számít drasztikusnak, de tovább növeli az autósok terheit, akik az elmúlt hónapokban már több árváltozással is szembesültek.