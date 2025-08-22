augusztus 22., péntek

Újabb üzemanyagár-emelés szombattól, ennyit fizetünk literenként

Szombattól ismét emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon.

Delmagyar.hu

A nagykereskedelmi árak változása miatt a benzin és a gázolaj egyaránt bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe literenként.

Üzemanyagár-emelés mellett madárkiállítás is várja a látogatókat a hétvégén Magyarországon. Fotó: Karnok Csaba
Ez azt jelenti, hogy ha a kutak érvényesítik a változást a kiskereskedelmi árakban, a sofőrök szombattól ismét drágább tankolással számolhatnak.

A Magyar Ásványolaj Szövetség adatai alapján 2025. augusztus 22-én az átlagárak a következőképpen alakultak:

  • 95-ös benzin: 581 Ft/liter
  • Gázolaj: 587 Ft/liter

A mostani, kisebb mértékű emelés ugyan nem számít drasztikusnak, de tovább növeli az autósok terheit, akik az elmúlt hónapokban már több árváltozással is szembesültek.

 

 

