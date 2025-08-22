Szegedi hírek
1 órája
Újabb üzemanyagár-emelés szombattól, ennyit fizetünk literenként
Szombattól ismét emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon.
A nagykereskedelmi árak változása miatt a benzin és a gázolaj egyaránt bruttó 2-2 forinttal kerül majd többe literenként.
Ez azt jelenti, hogy ha a kutak érvényesítik a változást a kiskereskedelmi árakban, a sofőrök szombattól ismét drágább tankolással számolhatnak.
A Magyar Ásványolaj Szövetség adatai alapján 2025. augusztus 22-én az átlagárak a következőképpen alakultak:
- 95-ös benzin: 581 Ft/liter
- Gázolaj: 587 Ft/liter
A mostani, kisebb mértékű emelés ugyan nem számít drasztikusnak, de tovább növeli az autósok terheit, akik az elmúlt hónapokban már több árváltozással is szembesültek.
Szegedi hírek
- Kiesett az ablakon és meghalt egy nő a Retek utcában
- Óriásbábok és gigantikus buborékok ejtenek ámulatba, egy napra mesevilággá válik Szeged
- Ámult a város: lángoszlop és fényrobbanások tették felejthetetlenné az augusztus 20-i tűzijátékot – fotók
- Hatalmas lehetőség gazdiknak: elindult a kedvezményes ivartalanítási kampány
- Ilyen kiállítás még nem volt, ritka kakadukkal és madárdzsungellel kápráztatják el a közönséget – fotók, videó
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre