Újabb drágulás a kutakon: ennyit fizetünk szerdától a benzinért és a gázolajért

Szerdától tovább emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon.

Delmagyar.hu

Augusztus 27-től, azaz szerdától folytatódik az emelkedő tendencia a hazai benzinkutakon. Újabb drágulás az üzemanyagárakban. 

Drágul az üzemanyagár
Szerdától ismét drágul az üzemanyagár. Fotó: Sipeki Péter / MW

A nagykereskedelmi árak a 95-ös benzin és a gázolaj esetében is bruttó 2-2 forinttal emelkednek. A mai napon, augusztus 26-án, még a korábbi átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin literenként 585 forintba, míg a gázolaj 591 forintba kerül – írja a holtankoljak.hu

 

