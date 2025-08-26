Üzemanyagár
1 órája
Újabb drágulás a kutakon: ennyit fizetünk szerdától a benzinért és a gázolajért
Szerdától tovább emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon.
Augusztus 27-től, azaz szerdától folytatódik az emelkedő tendencia a hazai benzinkutakon. Újabb drágulás az üzemanyagárakban.
A nagykereskedelmi árak a 95-ös benzin és a gázolaj esetében is bruttó 2-2 forinttal emelkednek. A mai napon, augusztus 26-án, még a korábbi átlagárakon tankolhatunk: a 95-ös benzin literenként 585 forintba, míg a gázolaj 591 forintba kerül – írja a holtankoljak.hu.
