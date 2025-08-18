Tankolásra fel!
2 órája
Változnak az üzemanyagárak, mutatjuk mikor és mennyit
Tovább csökkennek az üzemanyagok átlagárai keddtől a hazai kutakon, ezúttal azonban csak az egyik ára esik.
Kedden, augusztus 19-től újabb üzemanyagár-változás lép életbe Magyarországon, érdemes figyelnie a kutakon!
Ez a változás jön az üzemanyagárban
Most csak a gázolaj ára csökken bruttó 3 forinttal, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét – írja a holtankoljak.hu. Az átlagár tehát a benzin esetében marad 587 forint/liter, a gázolaj esetében is 587 forint/literre mérséklődik.
