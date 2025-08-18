augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

27°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tankolásra fel!

1 órája

Változnak az üzemanyagárak, mutatjuk mikor és mennyit

Címkék#üzemanyagárban#átlagár#gázolaj#benzin#Magyarország

Tovább csökkennek az üzemanyagok átlagárai keddtől a hazai kutakon, ezúttal azonban csak az egyik ára esik.

Salánki Márk

Kedden, augusztus 19-től újabb üzemanyagár-változás lép életbe Magyarországon, érdemes figyelnie a kutakon!

üzemanyagárak
Tovább esnek az üzemanyagárak a kutakon. Illusztráció: Shutterstock

Ez a változás jön az üzemanyagárban

Most csak a gázolaj ára csökken bruttó 3 forinttal, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét – írja a holtankoljak.hu. Az átlagár tehát a benzin esetében marad 587 forint/liter, a gázolaj esetében is 587 forint/literre mérséklődik. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu