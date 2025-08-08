Változás!
32 perce
Érdemes lehet szombatig várni a tankolással, itt vannak az új üzemanyagárak
Szombaton jön az új üzemanyagár, mindenkinek érdemes lehet várni a tankolással. Mutatjuk, milyen változások jönnek a kutakon.
Szombat, augusztus 9-től újabb üzemanyagár-változás lép életbe Magyarországon, érdemes figyelnie a kutakon!
Ez a változás jön az üzemanyagárban
Szombaton mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökkenni fog. A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét – írja a holtankoljak.hu.
