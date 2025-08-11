Csökkenés
59 perce
Tovább esnek az üzemanyagok árai
Tovább csökkennek az üzemanyagok átlagárai keddtől a hazai kutakon.
Kedden, augusztus 12-től újabb üzemanyagár-változás lép életbe Magyarországon, érdemes figyelnie a kutakon!
Ez a változás jön az üzemanyagárban
Kedden mindkét üzemanyag típus nagykereskedelmi ára csökkenni fog. A benzin és a gázolaj ára 2-2 forinttal lesz olcsóbb várhatóan, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét – írja a holtankoljak.hu. Az átlagár tehát a benzin esetében 583 forint/liter, míg a gázolaj esetében 594 forint/liter lesz.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre