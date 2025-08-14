augusztus 14., csütörtök

Mutatjuk a részleteket!

1 órája

Változás jön a benzinkutakon: kiderült, mennyiért tankolhatsz péntektől

Az autósoknak érdemes figyelniük a hét második felében. Péntektől ismét módosul az üzemanyagár a töltőállomásokon.

Maszlag Edina

Ahogy arról korábban beszámoltunk, augusztus 12-től változás lépett életbe a hazai töltőállomásokon. Kedden a benzin és a gázolaj ára is 2-2 forinttal csökkent. Most péntektől újabb üzemanyagár-változásra lehet számítani a magyarországi benzinkutakon.

Egy férfi tankolja az autóját, hamarosan változik ismét az üzemanyagár.
Péntektől újra változnak az üzemanyagárak. Illusztráció: Shuttesrstock

Üzemanyagár-változás a hazai benzinkutakon

Pénteken tovább csökkennek a töltőállomásokon a nagykereskedelmi árak – ezt a holtankoljak.hu közölte. Bruttó 3 forinttal kevesebbet kell fizetnünk a benzinért és a gázolajért is. 

Ma még a régi árakon tankolhatunk

Csütörtökön még a régi árakon tankolhatunk: a 95-ös benzin literenként 583 forintba, a gázolaj pedig 592 forintba kerül.

 

 

