1 órája
Megújul a szegedi vasútállomás: 2026-tól kezdődhet a nagyszabású felújítás
Felgyorsítja a kormány a legnagyobb vasútállomások felújítását, amelyek közül hét – köztük a szegedi pályaudvar – magántőkével újulhat meg. A vasútállomások munkálatai 2026 tavaszán kezdődhetnek, miközben Szolnokon állami forrásból tervezik a teljes rekonstrukciót.
A magyar kormány felgyorsítja a legnagyobb vasútállomások felújítását, amelyhez magántőkét is bevonnak. A Világgazdaság szerint 14 vármegyében, több mint 30 helyszínt érintő állomásmegújítási programot indított el a MÁV, amely összesen 15 milliárd forintos összegből fog megvalósulni. A projekt saját forrásból és a Magyar Falu program finnanszírozásával fog elkészülni, ami 2026 nyarán fejeződik majd be.
Magántőkével újulhat meg a hét legnagyobb vasútállomás
A minisztérium és a MÁV az állomásmegújítási programmal párhuzamosan új pályázati rendszeren dolgozik, amely a legnagyobb vasútállomások fejlesztésébe vonna be magántőkét. A tervek szerint a kiválasztott befektetőkkel 99 évig közösen üzemeltetnék a pályaudvarok ingatlanjait. A Keleti, a Nyugati, a Déli, a kelenföldi, illetve a győri, szegedi és debreceni pályaudvar is bekerült a hét kiemelt helyszín közé.
2026 tavaszán indulhatnak a felújítások
Lázár János szerint, kevesebb bürokráciának kell lennie a pályázatok elbírálásában, hogy minél hamarabb elindulhassanak a fejlesztések. A minisztérium megerősítette, hogy hét nagy pályaudvar felújítása 2026 tavaszán kezdődhet, a lengyel modellhez hasonlóan magántőke bevonásával.
Szolnok állami forrásból újulhat meg, míg Szeged magántőkét kap
Miközben Szeged és a másik hat nagy állomás a befektetők bevonásával újulhat meg, Szolnokon állami forrásból tervezik a teljes pályaudvar rekonstrukcióját, amelyhez az Európai Beruházási Bank hitelét is igénybe vennék.
880 milliárd forintból indulhat el a nagyszabású vasútfejlesztés
Lázár János korábban jelentette be, hogy a kormány összesen egymilliárd eurós hitelkérelemmel fordult az EIB-hez. A hitel újabb egymilliárd euróval egészül ki az állam részéről, és így mintegy 880 milliárd forintot meghaladó mértékben kezdődhet el a vasútpálya-építési program – írja a vg.hu.