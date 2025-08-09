1 órája
Több milliós fejlesztések vidéken, így változik Balástya és Ópusztaszer
A Versenyképes Járások program újabb két Kistelek környéki kedvezményezettjét, Balástyát és Ópusztaszert nézzük meg, mennyi pénzből gazdálkodhatnak, valósíthatják meg terveiket. Közös, hogy buszváró mindkét községnél megújul.
A Versenyképes Járások Program pénzéből Balástya és Ópusztaszer is részesült, buszváró mindkét településen megújul és egyben komfortosabb is lesz. Ezen nem csodálkozhatunk, mert ez járási szintű projekt.
Aszfaltozás, parkolók kialakítása
Ópusztaszer 13 millió forintot kapott a Versenyképes Járások programban – tudtuk meg Makra József polgármestertől. Ebből 8 milliót fordítanak az új konyhához vezető bejárati út aszfaltozására és parkolók kialakítására, 5 millió forintot pedig a környékbeli buszvárók komfortosabbá tételére. A Versenyképes Járások programon kívül a közvilágítást is szeretnék korszerűsíteni a községben.
Ötvenöt lámpatestet szeretnénk korszerűsíteni, LED-esre cserélni, most nyújtjuk be a pályázatunkat, és a munkákra számításaink szerint 7,8 millió forintra lenne szükség
– vázolta a tervet a faluvezető.
Versenyképes Járások Program: buszvárókat újítanak fel
Balástya az eddig említettekhez képest tekintélyesebb összegből gazdálkodhat, összesen 51 millió forintot költhet el a Versenyképes Járások program keretében. Ujvári László polgármester hangsúlyozta: a szemlélet, a pályázati kiírás szellemisége az olyan fejlesztéseket, beruházásokat preferálta, amelyek adott esetben járási, kistérségi szintű feladatokat is elláthatnak.
Harminckétmillió forintért olyan mobil fény- és hangtechnikai berendezést vásárolunk, ami a saját rendezvényeinken és a felújított művelődési házon kívül térségi eseményeken is magas színvonalon gondoskodhat a hangosításról és a fényekről. Az E5-ös út menti buszvárók felújítására és komfortosabbá tételére pedig 19 millió forint jutott községünknek
– közölte a polgármester. Ujvári László azt is elárulta, hogy a kistérségi járóbeteg ellátást biztosító intézmény működési költségeire jut a Versenyképes Járások program büdzséjéből, ez minden települést érint.
