augusztus 9., szombat

Emőd névnap

35°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Versenyképes Járások Program

1 órája

Több milliós fejlesztések vidéken, így változik Balástya és Ópusztaszer

Címkék#buszváró#Versenyképes Járások Program#aszfaltozás

A Versenyképes Járások program újabb két Kistelek környéki kedvezményezettjét, Balástyát és Ópusztaszert nézzük meg, mennyi pénzből gazdálkodhatnak, valósíthatják meg terveiket. Közös, hogy buszváró mindkét községnél megújul.

Imre Péter

A Versenyképes Járások Program pénzéből Balástya és Ópusztaszer is részesült, buszváró mindkét településen megújul és egyben komfortosabb is lesz. Ezen nem csodálkozhatunk, mert ez járási szintű projekt.

Versenyképes Járások program
Több buszváró is megújul a Versenyképes Járások programban. Illusztráció: Shutterstock

Aszfaltozás, parkolók kialakítása

Ópusztaszer 13 millió forintot kapott a Versenyképes Járások programban – tudtuk meg Makra József polgármestertől. Ebből 8 milliót fordítanak az új konyhához vezető bejárati út aszfaltozására és parkolók kialakítására, 5 millió forintot pedig a környékbeli buszvárók komfortosabbá tételére. A Versenyképes Járások programon kívül a közvilágítást is szeretnék korszerűsíteni a községben.

 Ötvenöt lámpatestet szeretnénk korszerűsíteni, LED-esre cserélni, most nyújtjuk be a pályázatunkat, és a munkákra számításaink szerint 7,8 millió forintra lenne szükség 

– vázolta a tervet a faluvezető.

Versenyképes Járások Program: buszvárókat újítanak fel

Balástya az eddig említettekhez képest tekintélyesebb összegből gazdálkodhat, összesen 51 millió forintot költhet el a Versenyképes Járások program keretében. Ujvári László polgármester hangsúlyozta: a szemlélet, a pályázati kiírás szellemisége az olyan fejlesztéseket, beruházásokat preferálta, amelyek adott esetben járási, kistérségi szintű feladatokat is elláthatnak.

Harminckétmillió forintért olyan mobil fény- és hangtechnikai berendezést vásárolunk, ami a saját rendezvényeinken és a felújított művelődési házon kívül térségi eseményeken is magas színvonalon gondoskodhat a hangosításról és a fényekről. Az E5-ös út menti buszvárók felújítására és komfortosabbá tételére pedig 19 millió forint jutott községünknek

 – közölte a polgármester. Ujvári László azt is elárulta, hogy a kistérségi járóbeteg ellátást biztosító intézmény működési költségeire jut a Versenyképes Járások program büdzséjéből, ez minden települést érint.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu