Több milliós fejlesztések vidéken, így változik Balástya és Ópusztaszer

A Versenyképes Járások Program pénzéből Balástya és Ópusztaszer is részesült, buszváró mindkét településen megújul és egyben komfortosabb is lesz. Ezen nem csodálkozhatunk, mert ez járási szintű projekt.

Több buszváró is megújul a Versenyképes Járások programban. Illusztráció: Shutterstock

Aszfaltozás, parkolók kialakítása

Ópusztaszer 13 millió forintot kapott a Versenyképes Járások programban – tudtuk meg Makra József polgármestertől. Ebből 8 milliót fordítanak az új konyhához vezető bejárati út aszfaltozására és parkolók kialakítására, 5 millió forintot pedig a környékbeli buszvárók komfortosabbá tételére. A Versenyképes Járások programon kívül a közvilágítást is szeretnék korszerűsíteni a községben.

Ötvenöt lámpatestet szeretnénk korszerűsíteni, LED-esre cserélni, most nyújtjuk be a pályázatunkat, és a munkákra számításaink szerint 7,8 millió forintra lenne szükség

– vázolta a tervet a faluvezető.

Versenyképes Járások Program: buszvárókat újítanak fel

Balástya az eddig említettekhez képest tekintélyesebb összegből gazdálkodhat, összesen 51 millió forintot költhet el a Versenyképes Járások program keretében. Ujvári László polgármester hangsúlyozta: a szemlélet, a pályázati kiírás szellemisége az olyan fejlesztéseket, beruházásokat preferálta, amelyek adott esetben járási, kistérségi szintű feladatokat is elláthatnak.

Harminckétmillió forintért olyan mobil fény- és hangtechnikai berendezést vásárolunk, ami a saját rendezvényeinken és a felújított művelődési házon kívül térségi eseményeken is magas színvonalon gondoskodhat a hangosításról és a fényekről. Az E5-ös út menti buszvárók felújítására és komfortosabbá tételére pedig 19 millió forint jutott községünknek

– közölte a polgármester. Ujvári László azt is elárulta, hogy a kistérségi járóbeteg ellátást biztosító intézmény működési költségeire jut a Versenyképes Járások program büdzséjéből, ez minden települést érint.